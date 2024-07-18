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İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı! Yeni cephede tansiyon yükseliyor: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde bir aracın olduğu bildirilirken Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 08:53 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 08:53
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı! Yeni cephede tansiyon yükseliyor: 1 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi. Bekaa vilayeti Gaze beldesinde bir aracı hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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