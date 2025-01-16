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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in uyguladığı 6 aylık yasaklamaya rağmen Aksa'dan asla vazgeçmeyeceğini ve Filistin halkının değil, tüm İslam dünyasının mabedi olan bu kutsal alanı savunmaya devam edeceğini belirtti. Sabri, İslam dünyasına Kudüs ve Aksa'ya sahip çıkma çağrısı yaparak, bu davanın sadece Filistin'in değil, tüm Müslümanların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

AA AA
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 22:38 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 23:06
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı!

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    İsrail'in geçen ağustos ayında 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı verdiği Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Aksa'dan vazgeçmeyeceğini" söyledi.

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 2 Ağustos'ta verdiği cuma hutbesinde Hamas lideri İsmail Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İsrail daha sonra Sabri'ye 8 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bıraktı. Heniyye için dua ettiği cuma hutbesinin ardından Sabri aleyhinde İsrail medyası ve aşırılıkçı örgütler tarafından da kışkırtıcı kampanyalar yürütüldü.

    Sabri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da 2 Ağustos'ta verdiği cuma hutbesinde İran'da ölen Hamas lideri Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlattı.

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    Bu adımı "Filistin direnişine destek ve işgale karşı bir provokasyon" olarak değerlendirdiklerini kaydeden Sabri, hiçbir gerekçe göstermeden İsrail'de kendisine karşı haksız bir karalama kampanyası yürütüldüğünü aktardı.

    Sabri, "6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya girişim engellendi. Bu yasak bir ay sonra sona eriyor. 51 yıldır Mescid-i Aksa'da vaaz veriyorum, şüphesiz Mescid-i Aksa'dan uzak olmak acı verici bir durum." dedi.

    İslam dünyasına Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeleri çağrısı yapan Sabri, Aksa'dan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Mescid-i Aksa'yı asla terk etmeyeceğini vurgulayan Sabri, Aksa'daki olayları günbegün takip ettiğini belirtti.

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    İSRAİL'İN YAYILMACI SİYASETİ
    Filistin topraklarındaki gelişmelere ve İsrail'in buradaki yayılmacı girişimlerine ilişkin ise Sabri, "Bilindiği gibi İsrail yayılmacı ve kontrol ettiği topraklarla yetinmeyen bir politika izlemekte ve her gün Batı Şeria'da geniş alanları ele geçiriyor." diye konuştu.

    İsrail'in ayrıca herhangi bir sınırının olmadığının bilindiğine dikkati çeken Sabri, "İsrail devleti sınırlarını açıklamadı. Neden peki? Çünkü plan, genişleyebileceği, uzanabileceği her alana yayılmak." ifadesini kullandı.

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    "MESCİD-İ AKSA TÜM MÜSLÜMANLARINDIR"
    9 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair Şeyh Sabri, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem çok olumlu geçti." dedi.

    Sabri, sözlerine şöyle devam etti:

    "(Erdoğan), Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki mevcut koşullar hakkında bilgi almak istiyordu. Aşırılık yanlısı Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve işgalcilerin Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemesi, Cumhurbaşkanı ile aramızda konuşulan konulardandı. Başkan Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ediyoruz ve Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa için her zaman duyarlı olan Türk halkını selamlıyoruz."

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "İslam alemi de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir çünkü Mescid-i Aksa sadece Filistin halkının değil, dünyadaki tüm Müslümanların mabedidir. Allah, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı ihmal eden herkesten hesap soracaktır." diye konuştu.

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