Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 2 Ağustos'ta verdiği cuma hutbesinde Hamas lideri İsmail Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İsrail daha sonra Sabri'ye 8 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bıraktı. Heniyye için dua ettiği cuma hutbesinin ardından Sabri aleyhinde İsrail medyası ve aşırılıkçı örgütler tarafından da kışkırtıcı kampanyalar yürütüldü.

Sabri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da 2 Ağustos'ta verdiği cuma hutbesinde İran'da ölen Hamas lideri Heniyye için dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlattı.