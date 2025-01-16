3 POLİS TARAFINDAN SALONDAN ÇIKARILDI Daha sonra konuşmasına devam eden Blinken, başka bir gazeteci tarafından daha ABD'nin Gazze 'deki soykırıma desteği dolayısıyla protesto edildi. Amerikalı gazeteci Sam Husseini, protestosunun ardından koltuğundan 3 polis tarafından zorla kaldırılarak salondan taşınarak çıkarıldı.

Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)

Amerikalı gazetecinin, canlı yayında salondan çıkarılırken şu ifadeleri kameralara yansıdı: "Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?"