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Görevdeki son konuşmasını yapan Blinken'a protesto şoku! Gazeteciler salondan çıkarıldı: "Mirasınız soykırım"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevindeki son konuşmasında gazeteciler tarafından sert tepkilerle karşılaştı. Amerikalı gazeteciler, Gazze'deki ölümler nedeniyle Blinken'ı "soykırımcı" olmakla suçladı. Protestocular, Blinken’ın İsrail'e desteğini eleştirirken, bir gazeteci polis müdahalesiyle salondan çıkarılırken şu ifadeleri kameralara yansıdı, "Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Suçlusunuz. "

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 23:11
Görevdeki son konuşmasını yapan Blinken’a protesto şoku! Gazeteciler salondan çıkarıldı: Mirasınız soykırım

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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Gazze ile ilgili konuşurken bazı gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

    Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)

    "BOMBALARIN AKIŞINI DURDURMADINIZ"
    Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda keserek "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslendi.

    Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)

    "SİZİN MİRASINIZ SOYKIRIM!"
    Görevliler tarafından salondan çıkarılmak istenen Blumenthal, bu sırada protestosuna devam ederek "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Oysa mayıs ayında bir ateşkes anlaşması vardı. Siz, Yahudiliği faşizmle ilişkilendirip dinimizi yok etmeye destek oldunuz. Bu soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz? Sizin mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" ifadelerini kullandı.

    Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)

    3 POLİS TARAFINDAN SALONDAN ÇIKARILDI
    Daha sonra konuşmasına devam eden Blinken, başka bir gazeteci tarafından daha ABD'nin Gazze'deki soykırıma desteği dolayısıyla protesto edildi. Amerikalı gazeteci Sam Husseini, protestosunun ardından koltuğundan 3 polis tarafından zorla kaldırılarak salondan taşınarak çıkarıldı.

    Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)Gazetecilerden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Gazze protestosu. (AA)

    Amerikalı gazetecinin, canlı yayında salondan çıkarılırken şu ifadeleri kameralara yansıdı: "Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?"

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