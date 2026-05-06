Meloni yapay zeka kurbanı oldu, Fotoğraflar: Takvim

İTALYA BAŞBAKANI DA YAPAY ZEKA KURBANI

Yapay zeka kurbanı olan Meloni, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı ve takipçilerine uyarıda bulundu.

"Deepfake'ler, herkesi aldatabileceği, manipüle edebileceği ve hedef alabileceği için tehlikeli bir araçtır. Ben kendimi savunabilirim. Ancak pek çok kişi bunu yapamaz" ifadelerini kullanan Meloni ayrıca esprili bir dil de kullandı ve "Ancak gerçek şu ki, saldırmak ve yalanlar uydurmak için insanlar artık her şeyi kullanacaklar. Yine de şunu söylemeliyim ki beni baya güzelleştirmişler." dedi.