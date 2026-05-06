Meloni yapay zeka kurbanı oldu: Sosyal medyadan esprili tepki

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisine ait olduğu iddia edilen sahte bir fotoğraf ile yapay zeka kurbanı oldu.. Meloni, “Deepfake’ler tehlikeli ve manipülatif olabilir” diyerek takipçilerini uyardı. Geçmişte de restorasyon sonrası bir melek figürünün kendisine benzemesiyle gündeme gelmişti.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sahte bir iç çamaşırlı fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu.
  • Meloni, bu fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden takipçilerini uyardı.
  • Meloni, deepfake'lerin tehlikeli bir araç olduğunu ve herkesi aldatabileceğini ifade etti.
  • Meloni, daha önce de Roma'daki bir melek freskiyle benzerlik gösterdiği için gündeme gelmişti.
  • Muhalefet, fresk olayını lider kültünün kutsal mekâna taşınması olarak eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yatakta iç çamaşırlarıyla poz verdiğini gösteren sahte fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu.

İTALYA BAŞBAKANI DA YAPAY ZEKA KURBANI

Yapay zeka kurbanı olan Meloni, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı ve takipçilerine uyarıda bulundu.

"Deepfake'ler, herkesi aldatabileceği, manipüle edebileceği ve hedef alabileceği için tehlikeli bir araçtır. Ben kendimi savunabilirim. Ancak pek çok kişi bunu yapamaz" ifadelerini kullanan Meloni ayrıca esprili bir dil de kullandı ve "Ancak gerçek şu ki, saldırmak ve yalanlar uydurmak için insanlar artık her şeyi kullanacaklar. Yine de şunu söylemeliyim ki beni baya güzelleştirmişler." dedi.

Meloni'ye benzetilen fresk

BİR DE FRESK TARTIŞMASI

Meloni geçtiğimiz aylarda da Roma'da tarihi bir kilisedeki melek freski ile gündeme gelmişti.

Geçen yıl San Lorenzo in Lucina Bazilikası'nda gerçekleştirilen restorasyonun ardından bir melek figürünün Meloni'ye benzediği,sonu ortaya çıkmıştı. Olay, uluslararası basında da yankı bulurken, muhalefet tarafından "lider kültünün kutsal bir mekâna taşındığı" gerekçesiyle eleştirildi.

