İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yatakta iç çamaşırlarıyla poz verdiğini gösteren sahte fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu.
İTALYA BAŞBAKANI DA YAPAY ZEKA KURBANI
Yapay zeka kurbanı olan Meloni, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı ve takipçilerine uyarıda bulundu.
"Deepfake'ler, herkesi aldatabileceği, manipüle edebileceği ve hedef alabileceği için tehlikeli bir araçtır. Ben kendimi savunabilirim. Ancak pek çok kişi bunu yapamaz" ifadelerini kullanan Meloni ayrıca esprili bir dil de kullandı ve "Ancak gerçek şu ki, saldırmak ve yalanlar uydurmak için insanlar artık her şeyi kullanacaklar. Yine de şunu söylemeliyim ki beni baya güzelleştirmişler." dedi.
BİR DE FRESK TARTIŞMASI
Meloni geçtiğimiz aylarda da Roma'da tarihi bir kilisedeki melek freski ile gündeme gelmişti.
Geçen yıl San Lorenzo in Lucina Bazilikası'nda gerçekleştirilen restorasyonun ardından bir melek figürünün Meloni'ye benzediği,sonu ortaya çıkmıştı. Olay, uluslararası basında da yankı bulurken, muhalefet tarafından "lider kültünün kutsal bir mekâna taşındığı" gerekçesiyle eleştirildi.