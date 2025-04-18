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ABD’den Google tekeline bir darbe daha! Mahkemeden 115 sayfalık karar

ABD’den Google’ın yasa dışı tekeline bir darbe daha geldi. ABD mahkemesi, Google’ın reklam teknolojisinde iki pazarda yasa dışı tekel kurduğuna hükmetti. Adalet Bakanlığı, Google Ad Manager’ın satılmasını talep ediyor. Şirketin yayıncı sunucusu ve reklam borsasını içeren Google Ad Manager platformunun satılması dahi gündemde.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:27
ABD’den Google tekeline bir darbe daha! Mahkemeden 115 sayfalık karar

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ABD'de bir federal yargıç, Alphabet'e bağlı Google'ın çevrim içi reklam teknolojisi pazarında iki alanda yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti. Virginia, Alexandria'daki Yargıç Leonie Brinkema, Google'ın yayıncı reklam sunucuları ve reklam borsaları pazarlarında rekabeti yasa dışı şekilde engellediğini belirtti.

Google, ReutersGoogle, Reuters

GOOGLE İÇİN 115 SAYFALIK KARAR

115 sayfalık kararda Google'ın web genelindeki sayfalara reklam yerleştiren büyük ölçüde görünmez teknoloji sistemi üzerindeki hakimiyetini kurmak için yasayı ihlal ettiğini söyledi. Adalet Bakanlığı ve bir grup eyalet, reklam teknolojisindeki tekelinin şirketin daha yüksek fiyatlar talep etmesine ve her satıştan daha büyük bir pay almasına izin verdiğini savunarak Google'a dava açmıştı.

ABD'den Google kararı, Fotoğraf The New York Times'tan alınmıştırABD'den Google kararı, Fotoğraf The New York Times'tan alınmıştır

TEKELCİ GOOGLE TÜKETİCİYE DE ZARAR VERİYOR

Yargıç Brinkema, ayrıca "Rakiplerin rekabet etme yeteneğini ortadan kaldırmanın yanı sıra, bu dışlayıcı davranış Google'ın yayıncı müşterilerine, rekabet sürecine ve nihayetinde açık web'deki bilgi tüketicilerine de önemli ölçüde zarar verdi" ifadesini kullandı.

GOOGLE'A İKİ DARBE

Google şimdi iki farklı ABD mahkemesinin kendisine varlıklarını satması veya iş uygulamalarını değiştirmesi emri verme olasılığıyla karşı karşıya kalacak. Washington'daki bir yargıç, DOJ'nin Google'ın Chrome tarayıcısını satması ve çevrimiçi aramadaki hakimiyetini sona erdirmek için başka önlemler alması talebiyle ilgili olarak önümüzdeki hafta bir duruşma yapacak.

İki karar ve bunlara ilişkin çözümler bir araya geldiğinde Google'ın nüfuzunun kontrol altına alınması ve şirketin büyük bir yeniden yapılanmaya tabi tutulması mümkün olabilir.

Google'ın düzenleyici işler başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, "Bu davanın yarısını kazandık ve diğer yarısına itiraz edeceğiz. Yayıncıların birçok seçeneği var ve Google'ı seçiyorlar çünkü reklam teknolojisi araçlarımız basit, uygun fiyatlı ve etkili." dedi.

ABD'den Google kararı, Fotoğraf The New York Times'tan alınmıştırABD'den Google kararı, Fotoğraf The New York Times'tan alınmıştır

"ÇIĞIR AÇICI BİR ZAFER"

ABD Başsavcısı Pam Bondi, kararı "Google'ın dijital kamusal alanı tekeline almasını engellemek için verilen mücadelede çığır açıcı bir zafer" olarak nitelendirdi

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