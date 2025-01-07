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Melania Trump'ın hayatı tüm ayrıntılarıyla belgesele konu olacak!

ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump’ın belgesel çekimlerine başlandı. Yapımcılığını Amazon Prime Video’nun üstlendiği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Melania Trump’ın hayatı tüm ayrıntılarıyla belgesele konu olacak!

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    ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın eşi, First Lady Melania Trump'ın belgeselinin çekimine başlandı. Bu yılın sonlarına doğru yayımlanması planlanan belgeselde, Melania Trump'ın projede baş yapımcı olarak görev alacağı açıklandı.

    Belgeselin yapımcılığını üstlenen Amazon Prime Video yetkilileri, çekimlere geçen ay başlandığını ve 2025'in ikinci yarısında yapımın hem sinema hem de dijital platformlarda izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

    Çekimler ilerledikçe ve yayın planları kesinleştikçe, projeyle ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılacağı hatırlatıldı. Belgeselin yönetmen koltuğunda ise 2017 yılında cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Brett Ratner'ın oturduğu anlaşıldı.

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