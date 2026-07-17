Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami tehdidine karşı uyarı yayımlandı.
Meksika'nın güney kıyıları şiddetli depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) ilk verilerine göre, 7,4 büyüklüğündeki deprem Chiapas eyaletine bağlı Puerto Madero kenti yakınlarında meydana geldi.
DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Sarsıntının ardından bölgedeki yerleşim yerlerinde inceleme başlatılırken, can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TSUNAMİ TEHDİDİNE KARŞI UYARI
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Chiapas kıyıları yakınlarında meydana gelen depremin ardından tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı.
Tsunami tehdidinin kapsadığı kıyılar ile oluşabilecek dalgaların yüksekliğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Bölgedeki gelişmeler ve yetkililerden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.