Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) ilk verilerine göre, 7,4 büyüklüğündeki deprem Chiapas eyaletine bağlı Puerto Madero kenti yakınlarında meydana geldi.

7,4’lük deprem sonrası tsunami alarmı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Sarsıntının ardından bölgedeki yerleşim yerlerinde inceleme başlatılırken, can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.