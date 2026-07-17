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Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami tehdidine karşı uyarı yayımlandı.

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Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'nın güney kıyıları şiddetli depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) ilk verilerine göre, 7,4 büyüklüğündeki deprem Chiapas eyaletine bağlı Puerto Madero kenti yakınlarında meydana geldi.

7,4’lük deprem sonrası tsunami alarmı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)7,4’lük deprem sonrası tsunami alarmı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Sarsıntının ardından bölgedeki yerleşim yerlerinde inceleme başlatılırken, can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı-3

TSUNAMİ TEHDİDİNE KARŞI UYARI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Chiapas kıyıları yakınlarında meydana gelen depremin ardından tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı.

Tsunami tehdidinin kapsadığı kıyılar ile oluşabilecek dalgaların yüksekliğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Bölgedeki gelişmeler ve yetkililerden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı-5 Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı-6 Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı-7

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