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Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi

Meksika’da devlet başkanlığının yanı sıra parlamento, vali ve binlerce belediye başkanının da belirlendiği seçim sonuçlandı. 2 Haziran Pazar günü sandık başına giden Meksika’da Claudia Sheinbaum yüzde 58,3 oy oranı ile zafer kazandı. Batı ve İsrail basını Sheinbaum’un Yahudi kimliğini ön plana çıkarırken propagandanın ardından Sheinbaum’un Filistin’de iki devletli çözüme verdiği destek ve Gazze’de soykırımın durması için yaptığı çağrılar çıktı. İşte, Meksika’nın ilk kadın cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve Filistin konusunda yaptığı tüm açıklamalar…

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:23
Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi

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Meksika'da belediye başkan adaylarının suikast sonucu hayatını kaybetmesine kadar varan olaylı seçim süreci sona erdi. Devlet başkanlığının yanı sıra parlamento, vali ve binlerce belediye başkanının da belirlendiği seçimde Claudia Sheinbaum, ezici bir zafer kazanma ve Meksika'nın ilk kadın lideri olmaya hazırlanıyor.

EN YAKIN RAKİBİNİ YARI YARIYA SOLLADI

Resmi olmayan sonuçlara göre Claudia Sheinbaum, yaklaşık yüzde 57,9 oy oranıyla, yüzde 29 oy oranında kalan en yakın rakibi Xóchitl Gálvez'i geride bıraktı.

CLAUDIA SHEINBAUM KİMDİR?

Peki, kartellerin savaş alanına dönen Meksika'da henüz resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilen Claudia Sheinbaum kimdir?

YAHUDİ AMA SİYONİST DEĞİL!

Meksika'nın yeni cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Batı basınında Yahudi kimliği ile ön plana çıkarılıyor. Öte yandan İsrail basını ise "Meksika'da Yahudi cumhurbaşkanı" manşetleri ile gündemi belirlemeye çalışıyor. Fakat Batı ve İsrail basınının propagandasının ardında Sheinbaum'un Filistin'de iki devletli çözüme verdiği destek ve Gazze'de soykırımın durması için yaptığı çağrılar yer alıyor.

İSRAİL'E GAZZE ÇAĞRISI: 2009

Sheinbaum, İsrail 2009'da Gazze'ye saldırırken yazdığı bir mektupta Tel Aviv'e saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Mektupta Yahudi bir aileden geldiğini belirten Sheinbaum, hiçbir nedenin Filistinli sivilleri öldürmesini haklı göstermeyeceğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"HİÇBİR NEDEN FİLİSTİNLİLERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ HAKLI GÖSTERMEZ"

Yahudi kökenim, Meksika'ya olan sevgim ve kendimi bir dünya vatandaşı olarak hissetmem nedeniyle, adalet, eşitlik, kardeşlik ve barış arzusunu milyonlarla paylaşıyorum ve bu nedenle, İsrail devletinin Gazze'deki bombalama görüntülerini sadece dehşetle izleyebiliyorum... Hiçbir neden Filistinli sivillerin öldürülmesini haklı gösteremez... Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, bir çocuğun öldürülmesini haklı gösteremez.

"İSRAİL DERHAL FİLİSTİN'DEN ÇEKİLMELİ"

Yahudi kökenli Sheinbaum, ayrıca, İsrail askerlerinin Filistin topraklarından derhal çekilmesi için çağrı yapmıştı.

İşte bu nedenle dünyanın dört bir yanında ateşkes ve İsrail askerlerinin Filistin topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan milyonların çığlığına katılıyorum. Arjantinli şair Alberto Szpunberg'in yakın zamanda yazdığı bir mektupta dediği gibi: "işte bütün mesele bu: bir dünyayı kurtarmak, hepimizin içinde yaşadığı, herkese ait olan ve bugün Gazze olarak adlandırılan bu eşsiz ve ıstıraplı dünyayı kurtarmak.

Claudia Sheinbaum, 2012 yılında X hesabından yaptığı bir paylaşımda ise "2009 yılında Gazze'deki bombalamayla ilgili yazdığım mektubu paylaşıyorum. Hala aynı şeyi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANA

Sheinbaum, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından da Batı'nın propagandaları doğrultusunda hareket etmedi. Yahudi kökenli Meksikalı siyasetçi Sheinbaum, yaptığı açıklamada İsrail-Filistin çatışmasından üzüntü duyduğunu belirtmiş fakat çözümün iki devletin kabul edilmesi olduğunu söylemişti.

Sheinbaum, sosyal ağlarda yaptığı bir yayında Hamas'ın operasyonunu kınarken Filistin'de sürekli saldırılarla yerinden edilen sivillerin refahının sağlanması için her iki devletin de tanınması gerektiğini söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

Elbette şiddetin her biçimi, özellikle de bu tür şiddet kınanmalıdır; sivillere, masum insanlara saldırmak. Şiddetin sona ermesi ve iki devletin tanınması gerektiğine katılıyorum.

Meksikalı siyasetçi, Filistin'de çatışmaların sona ermesi ve her iki devletin de tanınması için Birleşmiş Milletler'e müdahale çağrısında bulunmuştu.

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