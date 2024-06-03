Batı Şeria’da Yusuf Makamı’na baskın! İsrailliler Filistinlilere asker korumasında saldırdı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria 'daki Nablus'ta Yusuf Makamı'na saldırı düzenledi. Filistin lilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Askerler geri çekilmeden önce de Nablus'un doğusundaki çok sayıda mahalleye baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Makamı'na zorla girmesine Filistinliler tepki gösterirken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.

SİLAH VE PATLAMA SESLERİ

Bölgede zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuldu.

Filistinliler, sosyal medya hesaplarından İsrail ordusunun, gaspçı İsraillileri taşıyan otobüsler eşliğinde Nablus'un doğusuna düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İsraillilerin topluluk halinde Nablus'a Gerizim Dağı bölgesinden Filistinlilerin evlerinin arasından geçerek baskın düzenlediği görüldü.

YUSUF MAKAMI

Yahudi yerleşimcielr, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.