Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın toplantıda, ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini paylaşması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere yönelik görüşlerini ifade etmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısında yer alacak.

Türkiye heyeti, Mekke Anlaşması kapsamında Riyad’da buluşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KALICI İSTİKRAR ÇABALARI VURGULANACAK

Fidan'ın, ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından değerli olduğunu kaydetmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, ittifakın mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından taşıdığı öneme de işaret etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekânlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığını ve gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtmesi gündeminde olacak.

Uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulaması beklenen Fidan'ın, İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkat çekmesi de öngörülüyor.