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Mekke Anlaşması kapsamında kritik toplantı! Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu Riyad'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Riyad'da düzenlenecek toplantısına katılacak.

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Mekke Anlaşması kapsamında kritik toplantı! Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu Riyad'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısında yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın toplantıda, ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini paylaşması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere yönelik görüşlerini ifade etmesi öngörülüyor.

Türkiye heyeti, Mekke Anlaşması kapsamında Riyad’da buluşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Türkiye heyeti, Mekke Anlaşması kapsamında Riyad’da buluşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KALICI İSTİKRAR ÇABALARI VURGULANACAK

Fidan'ın, ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından değerli olduğunu kaydetmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, ittifakın mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından taşıdığı öneme de işaret etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekânlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığını ve gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtmesi gündeminde olacak.

Uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulaması beklenen Fidan'ın, İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkat çekmesi de öngörülüyor.

Türkiye, bölgesel barış ve istikrar mesajlarını Riyad’da paylaşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Türkiye, bölgesel barış ve istikrar mesajlarını Riyad’da paylaşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ORTAK SAVUNMA İÇİN MEKKE ANLAŞMASI 7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI
Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı.

Anlaşma ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın güvenliklerinin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla tahkim edilmesi hedefleniyor.

İttifakın kurumsallaşma sürecinde yeni adımlar masaya yatırılacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)İttifakın kurumsallaşma sürecinde yeni adımlar masaya yatırılacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ KURULDU

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edildi.

Komitenin ilk toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda kurucu nitelikli kararlar alındı ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirildi.

Bu doğrultuda, ittifakın sekretaryasının en kısa sürede Riyad'da teşkil edilmesi öngörüldü. İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterildi.

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirmişti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirmişti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ÜÇ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI NEW YORK'TA BULUŞTU

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül'de New York'ta toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınandı.

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GENELKURMAY BAŞKANLARI 25 EYLÜL'DE RİYAD'DA BİR ARAYA GELDİ

Üç ülkenin Genelkurmay Başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya geldi.

Yarın gerçekleştirilecek Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında ise ittifakın kurumsallaşma sürecine ilişkin çalışmaların yanı sıra bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alınması bekleniyor.

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Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya

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