Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde, dağlık ve ormanlık bölgede uçaktan geriye kaldığı düşünülen parçalar görüldü.

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Pueblo Rico'nun Oscordó köyü üzerinde sürdürülen aramalarda yaklaşık 07.30'da UH-60 Black Hawk helikopteri, Tatamá Ulusal Doğa Parkı yakınlarında uçağa ait olabileceği düşünülen izlere rastladı.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirledi.

Ekiplerin uçağın daha fazla parçasını bulmak ve yolcuların durumunu kontrol etmek amacıyla görevlendirildiğini belirten Revelo, "Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an itibariyle durum belirsiz; yolcuların hayatta olup olmadığını hala bilmiyoruz" dedi.

Revelo, hava koşulları nedeniyle uçağın bulunduğu düşünülen bölgede arama faaliyetleri ve hava uçuşlarının askıya alındığını öğrendiklerini söyledi. Dört yolcunun ailesiyle bir araya geldiklerini belirten Revelo, Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki özel helikopterin bölgede hava koşullarını, konumu ve coğrafyayı inceleyerek arama yaptığını aktardı.

Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, Noticias Caracol En Vivo'ya yaptığı açıklamada arama çalışmalarının durdurulmamasını istedi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla yerel makamlarla temas halinde olduklarını bildirdi.

Kolombiyalı yetkililer, enkaza ulaşılmasına rağmen uçaktaki kişilerin durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

En büyük kızının ise babasının başına gelenleri sosyal medyadan öğrendiğini anlatan Revelo, "Çok duygusal olarak karmaşık bir durum. Her aile yas tutuyor çünkü bu bir insani yardım göreviydi ve o uçaktaki herkesin bir hikayesi var. Ben sadece kendi hikayemden bahsedebilirim. Mehmet bir babaydı, evin reisiydi" ifadelerini kullandı.

Revelo, en büyük kızları dışında diğer iki çocuğun babalarının kaybolduğundan haberdar olmadığını, çocukların babalarının yalnızca seyahatte olduğunu düşündüklerini söyledi.

Mehmet Çankaya ile Adriana Revelo'nun 18, 9 ve 7 yaşlarında üç kızının bulunduğu belirtildi.

SON KONUŞMALARI UÇUŞ ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİ

Revelo, eşiyle son konuşmasının uçuş öncesinde gerçekleştiğini söyledi.

Çankaya'nın uçuş sırasında dikkatini dağıtmamak için telefon kullanmadığını belirten Revelo, eşinin Guaymaral'dan Condoto'ya hareketinden önce kendisiyle konuştuğunu aktardı.

Çankaya'nın uçuş sırasında kendisine her zaman selfie gönderdiğini belirten Revelo, bu kez de bir selfie aldığını ve eşinin görüntüde çok sakin göründüğünü ifade etti.

SOKAK KÖPEĞİNDEN BAHSETMİŞ

Revelo, eşinin son günlerde sahiplenmek istediği bir sokak köpeğinden de söz ettiğini anlattı.

Çankaya'nın pazar günü köpeği kendisine tarif ettiğini, cuma günü çektiği bazı videoları gösterdiğini ve köpeğin fotoğrafını gönderdiğini belirten Revelo, eşine küçük bir kalp emojisi göndererek "Mutlu ve güvenli yolculuklar" dediğini söyledi. Bunun aralarındaki son iletişim olduğunu ifade etti.

"BU BİR İNSANLIK MESELESİ"

Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne, polise ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya arama çalışmalarını durdurmama çağrısı yapan Revelo, "Bu bir insanlık meselesi; hayati önem taşıyan tıbbi ve sosyal hizmetler yürüten insanlarla ilgili" dedi.

Uçağın bulunduğu düşünülen bölgeye ilişkin de konuşan Revelo, "O tepede uzun yıllardır hiçbir kaza olmadı. Bu da bulunan parçaların kocamın uçağına ait olduğuna dair en net gösterge" ifadelerini kullandı.

Ailelerin ve diğer yolcuların yakınlarının bekleyişi sürerken, bölgedeki hava koşulları ve zorlu coğrafya nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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