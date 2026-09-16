BBC'nin haberine göre, ChatGPT'ye "İnsanları öldürme arzusunun nereden geldiğini öğrenmek istedim. Başka bir insanın acı çekmesini görmek hoşuma gidiyor" ve "Ona beni ve oğlumu öldürmesi için 50 bin dolar teklif ettim" gibi tüyler ürperten mesajlar atan şüphelinin verileri OpenAI tarafından ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bildirildi.

Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT 'ye yaklaşık 2 ay boyunca 8 yaşındaki oğlunu öldürme, kamu alanlarına saldırma ve intihar etme planlarını anlattı. Yapay zekanın durumu polise bildirmesiyle gerçekleşen gözaltı, dünyada nadir görülen bir hukuki emsal yarattı ve aynı zamanda yapay zeka şirketlerinin kullanıcı verilerini paylaşma yetkisini tartışmaya açtı.

"SAÇMA SAPAN ŞEYLER SÖYLEDİ" SAVUNMASI

Şüphelinin avukatı Pedro Paulo Pessi, müvekkilinin herhangi bir eyleme geçmediğini savunarak "Yapay zekayla konuşmak ve saçma sapan şeyler söylemek suç olursa herkes hapse girer" dedi.

OĞLUNA YAKLAŞMAMA TEDBİRİ İLE SERBEST

54 gün gözaltında kalan şüpheli, soruşturmadaki gecikmeler nedeniyle elektronik kelepçe takılarak ve oğluna yaklaşmama tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olayın ardından uzmanlar, OpenAI'ın ChatGPT yanıtlarını polise sunmamasını "delil eksikliği" olarak nitelendirirken, yapay zeka şirketlerinin aşırı gözetim riski ve polisle veri paylaşımı yetkisi hukuk dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

YAPAY ZEKA PLATFORMLARI SUÇ AMAÇLI KULLANIMLARI TESPİT EDEBİLİYOR

En fazla kullanılan yapay zeka büyük dil modellerine bakıldığında ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity, Grok, Microsoft Copilot ve Claude öne çıkıyor. Araştırmadan sağlıkla ilgili bilgi edinmeye kadar birçok amaç için yararlanılan yapay zeka modelleri, bazı kullanıcılar tarafından suç amaçlı da kullanılabiliyor.



Fiziksel saldırıların planlanması, çeşitli silah ve mühimmat üretimi gibi durumlar yapay zekanın suç amaçlı kullanım örneklerini oluşturuyor. Platformlar bu tarz kullanımlara karşı modellerini eğiterek taleplerin reddedilmesini sağlamaya çalışıyor.



En fazla kullanılan yapay zeka büyük dil modellerine bakıldığında ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity, Grok, Microsoft Copilot ve Claude öne çıkıyor. Araştırmadan sağlıkla ilgili bilgi edinmeye kadar birçok amaç için yararlanılan yapay zeka modelleri, bazı kullanıcılar tarafından suç amaçlı da kullanılabiliyor. Fiziksel saldırıların planlanması, çeşitli silah ve mühimmat üretimi gibi durumlar yapay zekanın suç amaçlı kullanım örneklerini oluşturuyor. Platformlar bu tarz kullanımlara karşı modellerini eğiterek taleplerin reddedilmesini sağlamaya çalışıyor. VERİ TARTIŞMALARI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Yapay zeka tabanlı tarayıcı eklentileri (ChatGPT, Copilot, Merlin gibi) hayatı kolaylaştırıyor ama bir yandan da arka planda gizlice verilerimizi topluyor. 10 popüler eklenti üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, Perplexity hariç hemen hemen hepsi banka bilgilerinden hastane kayıtlarına, okul notlarından kimlik numaralarına kadar en özel verilerimizi izliyor.

Hatta Merlin ve Sider gibi bazı araçlar, siz şifreli ya da özel bir siteye girseniz bile durmayıp arkada çalışmaya devam ediyor. "Sana özel hizmet sunuyoruz" bahanesiyle toplanan bu bilgiler, Avrupa'daki kişisel verileri koruma kanunlarını ve şirketlerin kendi sözleşmelerini açıkça çiğniyor.

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