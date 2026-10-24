Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek. Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışacak. Oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Bulgaristan seçime gidiyor. Fotoğraf: AA Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek. Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt dışında 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacağını açıklarken, yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kurulacağı bildirildi. Bulgar diasporasının kalabalık olduğu Birleşik Krallık'ta 82, Almanya'da 70, İspanya'da 67, ABD'de ise 44 sandık kurulacağı belirtildi. İKİNCİ TUR İHTİMALİ VAR Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde 27 aday ikilisinden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösteriyor. Kamuoyu araştırmalarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyor. İlk turda oyların yüzde 43,4'ünü alması beklenen Yotova'nın, ilk turda yüzde 28,9 oy oranına ulaşması beklenen Gyurov ile 1 Kasım'daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor.