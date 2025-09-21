PODCAST CANLI YAYIN

Afganistan'dan Trump'a ‘Bagram Hava Üssü’ yanıtı: Söz konusu dahi olamaz

Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü ABD'ye geri verme uyarısına yanıt olarak bir karış toprağın dahi pazarlık konusu olmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri verme uyarısına Taliban yönetiminden yanıt geldi. Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, Afganistan'ın özgür ve bağımsız bir ülke olduğunu söyledi. Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" dedi.


BU KABUL EDİLEMEZ
Afganistan'ın hiçbir yabancı ülkeye bağlı olmadığını belirten Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan kendi evlatları tarafından yönetilmektedir. Afganistan'ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir ordusu var. Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur. Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

