ABD Başkanı Trump'tan açık tehdit "Afganistan Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak"

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'tan açık tehdit "Afganistan Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." dedi.

"O ÜSSÜ GERİ İSTİYORUZ"
Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

