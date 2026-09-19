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Çin'in Sıçuan eyaletinde korkutan heyelan: 5 kişi kayboldu!

Çin'in Sıçuan eyaletindeki bir otoyol tüneli yakınında meydana gelen heyelanda 5 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Çin'in Sıçuan eyaletinde korkutan heyelan: 5 kişi kayboldu!

Çin'in Sıçuan eyaletindeki bir otoyol tünelinin yakınında meydana gelen heyelanda 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

HEYELANDA 5 KİŞİ KAYBOLDU

Yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pancıhua ilinin Yanbien ilçesindeki Şıciagou Tüneli yakınında heyelan meydana geldi.

5 kişinin kaybolduğu heyelanda arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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