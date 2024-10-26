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Kiev’e İHA’lı saldırı! Bina alev aldı yüzden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna’da tansiyon yükseldi. Rusya’nın başkent Kiev’de bir binaya saldırı düzenlediği bildirildi. Solomiansky semtindeki binaya düzenlenen İHA’lı saldırının ardından bina alev aldı. Ukrinform'un haberine göre, saldırı amaçlı İHA tehdidi nedeniyle Kiev ve bölgede hava alarmı verildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:17 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:17
Kiev’e İHA’lı saldırı! Bina alev aldı yüzden fazla kişi tahliye edildi

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Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yeniden yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Solomiansky semtinde bir binaya İHA saldırısı düzenledi.

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KİEV'E İHA'LI SALDIRI

Ukrinform'un haberine göre, saldırı amaçlı İHA tehdidi nedeniyle Kiev ve bölgede hava alarmı verildi.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Solomiansky semtinde bir binaya İHA saldırısı düzenledi, İHARusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Solomiansky semtinde bir binaya İHA saldırısı düzenledi, İHA

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehir merkezinin batısındaki semtteki binada yangın çıktığını ve 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Solomiansky semtinde bir binaya İHA saldırısı düzenledi, İHARusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Solomiansky semtinde bir binaya İHA saldırısı düzenledi, İHA

BİNADA YANGIN ÇIKTI

Klitschko, "17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı. 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

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