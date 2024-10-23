ABD'li fast food zinciri McDonald's'da bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu

ABD'li fast food zinciri McDonald's skandal bir olayla anılıyor. Ülkede gıda güvenliği ve teftiş servisi eyaletlerde görülen E. coli bakterisini mercek altına aldı. Elde edilen veriler, McDonald's'ı işaret etti. Ünlü firmada servis edilen "Quarter Pounder" hamburgerini tüketen birçok kişinin hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Bakteri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirirken, şirketin hisselerinde ise büyük bir düşüş yaşandı. İşte detaylar...