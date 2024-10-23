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ABD'li fast food zinciri McDonald's'da bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu

ABD'li fast food zinciri McDonald's skandal bir olayla anılıyor. Ülkede gıda güvenliği ve teftiş servisi eyaletlerde görülen E. coli bakterisini mercek altına aldı. Elde edilen veriler, McDonald's'ı işaret etti. Ünlü firmada servis edilen "Quarter Pounder" hamburgerini tüketen birçok kişinin hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Bakteri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirirken, şirketin hisselerinde ise büyük bir düşüş yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:30 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:30
ABD’li fast food zinciri McDonald’s’da bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu

ABD'li fast food devi McDonald's skandal bir olaya imza attı. Ülkede gıda güvenliği ve teftiş servisi eyaletlerde görülen E. coli bakterisini araştırdı. Elde edilen veriler, McDonald's'ı işaret etti.

ABD’li fast food zinciri McDonald’s’da bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu'ndan (CDC) yapılan açıklamaya göre McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde E.coli bakterisine rastlandı.

ABD’li fast food zinciri McDonald’s’da bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu

"Quarter Pounder" hamburgerini tüketen 50 kişinin hastalandığı ve 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastalıkların çoğunun Colorado ve Nebraska'da görüldüğü ortaya çıktı. Colorado eyaletinden 1 kişinin yaşamını yitirmesi eyalette paniğe neden oldu.

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