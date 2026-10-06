2026 Nobel Fizik Ödülü Francis Halzen'e verildi
2026 Nobel Fizik Ödülü, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne belirleyici katkıları ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfindeki çalışmaları dolayısıyla Francis Halzen'e verildi.
2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ödülün Francis Halzen'e verildiğini açıkladı. Halzen, Antarktika'daki IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfindeki çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü.
ANTARKTİKA BUZLARINDA EVRENİN İZİNİ SÜRÜYOR
Antarktika'da yaklaşık 1 kilometreküplük buz kütlesini kullanan IceCube Nötrino Gözlemevi, ışık algılayıcıları aracılığıyla uzayın uzak noktalarındaki yüksek enerjili süreçlerden gelen nötrinoları tespit ediyor.
Elektrik yükü bulunmayan nötrinolar, maddeden çok az etkileşimle geçebiliyor. Buzla nadiren gerçekleşen etkileşimler sonucunda ortaya çıkan ışık ise gözlemevindeki algılayıcılar tarafından kaydediliyor. Bu yöntem, uzak kozmik olayların incelenmesine imkân sağlıyor.
FRANCIS HALZEN KİMDİR?
1944'te Belçika'da doğan Francis Halzen, Wisconsin-Madison Üniversitesinde parçacık fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor.
Leuven Üniversitesinden 1966'da yüksek lisans, 1969'da doktora derecesini alan Halzen, 1972'den bu yana Wisconsin-Madison Üniversitesinde görev yapıyor. Halzen, IceCube Nötrino Gözlemevi'nin baş araştırmacısı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Halzen'in bilimsel vizyonu ve liderliği, Güney Kutbu'ndaki buz tabakasının nötrinoları izlemek amacıyla kullanılmasını sağlayan IceCube projesinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı.
NOBEL ÖDÜLLERİ 10 ARALIK'TA VERİLECEK
Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA
İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra, 29 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.
Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.
Bunlara ek olarak Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.
Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödüllerin verilmediği durumların çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.