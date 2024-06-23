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ABD’ye kamikaze saldırısı! Suriye'deki askeri üsse İHA’lı hücum

ABD’nin Suriye’nin Humus ilindeki askeri üssüne kamikaze İHA’lı saldırı düzenlendi. ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse düzenlenen saldırının ardından İHA’nın üssün çöl bölgesine düşürüldüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 14:10 Güncelleme 23 Haziran 2024, 14:10
ABD’ye kamikaze saldırısı! Suriye’deki askeri üsse İHA’lı hücum

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Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

ABD ÜSSÜNE KAMİKAZE İHA'LI SALDIRI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.

Üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Suriye, 2022Suriye, 2022

NİSAN AYINDA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor

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