Gürcistan’da LGBT propagandasına karşı katı yasa tasarısı kabul edildi

Gürcistan'da parlamento, eşcinsel evliliği ve eşcinsellerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Gürcistan parlamentosunda "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasanın 3. ve son okuması için oylama yapıldı. LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu 84 "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasayla birlikte "Onur Yürüyüşü" etkinliklerinin, LGBT'yi simgeleyen bayrağın kamusal alanda sergilenmesinin önüne geçilebilecek. Film ve kitaplara konuyla ilgili sansür uygulanabilecek. Eşcinsellerin evlenmesi, bu kişilerin evlat edinmesi ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesi yasaklanacak.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "geleneksel ahlaki standartların" korunması için söz konusu yasal düzenlemenin gerekli olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI TEPKİLİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise iktidardaki partisini eleştirirken, yasa tasarısını engelleyeceğini belirtti. Ancak Gürcü Hayali ve müttefikleri, parlamentoda Zurabişvili'nin veto kararını geçersiz kılacak kadar sandalyeye sahip.