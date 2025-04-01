Malezya’da doğal gaz patlaması Çok sayıda yaralı var

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, doğal gaz boru hattında kaçak nedeniyle yangın çıktı. Yangında 112 kişinin yaralandığı, 47 evin hasar gördüğü bildirildi.

DOĞAL GAZ HATTINDA KAÇAK

Malay Mail gazetesinin haberine göre, başkentin Putra Heights bölgesindeki boru hattında gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Malezya'da doğal gaz patlaması, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

112 KİŞİ YARALANDI

Selangor Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mohd Zaini Abu Hassan, yangın nedeniyle 112 kişinin yaralandığını belirtti.

ONLARCA EV HASAR GÖRDÜ

Hassan, 47 evin yangında hasar gördüğünü aktardı.

Yerel medyadaki haberlerde, sabah erken saatlerde gaz kaçağı nedeniyle boru hattında meydana gelen yangında alevlerin 500 metreye ulaştığı ve birkaç kilometre uzaklıktan görünür olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine devam ettiği kaydedildi.