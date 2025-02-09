SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Makam aracının lastiği yerinden fırladı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden döndü!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in içinde bulunduğu seyir halindeki makam aracının lastiği yerinden çıktı. Araç kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 01:21 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 01:26
Makam aracının lastiği yerinden fırladı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden döndü!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in içinde bulunduğu seyir halindeki makam aracının lastiği yerinden ��ıkarken, Vucic hayati tehlike atlattı.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden son anda kurtuldu! O anlar kamerada


    MAKAM ARACININ LASTİĞİ YERİNDEN ÇIKTI

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ülkenin kuzeyindeki bir köyü ziyaret için aracıyla yolculuk yaparken, seyir halindeki zırhlı makam aracının lastiği yerinden çıktı. Olayın ardından araç şoförü otomobili kenara çekerken, olayda yaralanan olmadı. Vucic, başka bir araca geçerek ziyaret programına devam etti.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in içinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı. (İHA)Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in içinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı. (İHA)



    Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda'daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir" dedi.

    Kaza sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in araçtan çıkıp telefonla görüştüğü görüldü. (İHA)Kaza sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in araçtan çıkıp telefonla görüştüğü görüldü. (İHA)

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten tek hane enflasyon mesajı! Tarih verdi: Düşüş sürecek
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
    Kardelenler
    DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kandil ağzıyla pazarlık: 12 metrekarede müzakere olmaz
    Kartal’ın içi ısındı! Sivasspor - Beşiktaş : 0-2 | MAÇ SONUCU
    İnsan kemikleri fışkırdı! Tadamon Katliamının karanlık yüzü ortaya çıktı: 41 sivil topluca infaz edildi
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e Filistin dersi! | Kabine üyelerinden peş peşe tepkiler
    Ege’deki deprem fırtınasının ardından sular çekildi! Büyük felaketin habercisi mi? Uzman isim yanıtladı
    Var bi’ şaibe! Kemal Kılıçdaroğlu çıkın açıklayın dedi Özgür Özel geçiştirdi | Adaylık savaşı: Ne aceleniz var? | Hançer yedim
    CHP’li fondaş medyanın depreme dayanıksız okul yalanı! İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı: Tamamı depreme dayanıklı
    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye
    Saatte 225 km hıza ulaşacak! Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nde ilk kaynak
    Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Nevzat Bahtiyar için çarpıcı iddia: Daha önce vahşice...
    Gazze’de 5. takas: İsrailli rehine Kassam Tugayları’na teşekkür etti! Hamas’tan Trump’a net mesaj
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste
    Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt mirastan pay alabilirler mi? Uzman isim yanıtladı! Adana’da 50, İstanbul’da 36 daire...
    CHP’de PM öncesi üçlü zirve! Kulislerde bomba iddia: Mesele yalnızca liderlik kavgası değil
    Yeşilçam’ın sarışın güzeli Meral Zeren bakın şimdi ne halde! Yılların acıması yok...
    Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! 46 yaşında ama 20’liklere taş çıkarıyor
    Sizin İçin Seçtiklerimiz
    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba Galatasaray'da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba Var bi’ şaibe! Kemal Kılıçdaroğlu çıkın açıklayın dedi Özgür Özel geçiştirdi | Adaylık savaşı: Ne aceleniz var? | Hançer yedim Var bi' şaibe! Kemal Kılıçdaroğlu "çıkın açıklayın" dedi Özgür Özel geçiştirdi | Adaylık savaşı: Ne aceleniz var? | Hançer yedim Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez Kandil'de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan'dan "silah bırakmayız" pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e Filistin dersi! | Kabine üyelerinden peş peşe tepkiler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" dersi! | Kabine üyelerinden peş peşe tepkiler Kapalıçarşı’daki ’kara para’ operasyonunda yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı! İfadelerine ulaşıldı Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı! İfadelerine ulaşıldı Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz Fenerbahçe'den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz