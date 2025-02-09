Makam aracının lastiği yerinden fırladı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden döndü!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in içinde bulunduğu seyir halindeki makam aracının lastiği yerinden ��ıkarken, Vucic hayati tehlike atlattı.



MAKAM ARACININ LASTİĞİ YERİNDEN ÇIKTI



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ülkenin kuzeyindeki bir köyü ziyaret için aracıyla yolculuk yaparken, seyir halindeki zırhlı makam aracının lastiği yerinden çıktı. Olayın ardından araç şoförü otomobili kenara çekerken, olayda yaralanan olmadı. Vucic, başka bir araca geçerek ziyaret programına devam etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in içinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı. (İHA)







Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda'daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir" dedi.

Kaza sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in araçtan çıkıp telefonla görüştüğü görüldü. (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.