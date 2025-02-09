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Karayip Denizi'nde 7,6'lık deprem: Bölgede tsunami uyarısı verildi

Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin Cayman Adaları'nın yaklaşık 200 kilometre güneybatısında yerel saatle 18.23'te gerçekleştiğini açıkladı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede tsunami uyarısı yaptı.

AA AA
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 04:44 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 05:39
Karayip Denizi’nde 7,6’lık deprem: Bölgede tsunami uyarısı verildi

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    Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

    Karayip Denizi'nde 7,6'lık deprem: Bölgede tsunami uyarısı verildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Karayip Denizi'nde 7,6'lık deprem: Bölgede tsunami uyarısı verildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.