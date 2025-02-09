Karayip Denizi'nde 7,6'lık deprem: Bölgede tsunami uyarısı verildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.