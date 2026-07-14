Magyar'ın aklı Başkan Erdoğan'ın hediyesinde kaldı! " Herkes tabanca vermiyor"
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı andı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten 90 mango hediyesi alan Magyar bu anlara, "Herkes tabanca vermiyor" notunu düştü.
Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'nin siyasi arenadaki yankıları dalga dalga büyüyor.
Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği, her birinin ismine özel olarak hazırlanan tabanca küresel çapta gündeme oturdu.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan'ın hediyesini andı.
"HERKES HEDİYE OLARAK TABANCA VERMİYOR"
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in hediye ettiği 90 mangoyu paylaşan Magyar, "Herkes hediye olarak tabanca vermiyor" notunu düştü.
PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN 90 MANGO HEDİYESİ
İşte Magyar'ın o ifadeleri:
"Herkes hediye olarak bir tabanca vermiyor. Tarihi bir günün sonunda ofisimde beni hoş bir sürpriz bekliyordu.
Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içerisinde sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler.
ANTALYA'DA TATİL YAPTI
Bir diğer yandan Magyar, NATO zirvesi sonrasında Türkiye ziyaretini tatile çevirmişti. Magyar, oğlu ile birlikte dört gününü Antalya'da geçirerek tatil yaptı. Magyar tatili boyunca sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmayı da unutmadı.