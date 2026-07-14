Magyar'ın aklı Başkan Erdoğan'ın hediyesinde kaldı! " Herkes tabanca vermiyor"

Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'nin siyasi arenadaki yankıları dalga dalga büyüyor.

Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği, her birinin ismine özel olarak hazırlanan tabanca küresel çapta gündeme oturdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan'ın hediyesini andı.

"HERKES HEDİYE OLARAK TABANCA VERMİYOR"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in hediye ettiği 90 mangoyu paylaşan Magyar, "Herkes hediye olarak tabanca vermiyor" notunu düştü.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan'ın hediyesini unutamadı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN 90 MANGO HEDİYESİ

İşte Magyar'ın o ifadeleri:

"Herkes hediye olarak bir tabanca vermiyor. Tarihi bir günün sonunda ofisimde beni hoş bir sürpriz bekliyordu.

Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içerisinde sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği tabanca. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ANTALYA'DA TATİL YAPTI

Bir diğer yandan Magyar, NATO zirvesi sonrasında Türkiye ziyaretini tatile çevirmişti. Magyar, oğlu ile birlikte dört gününü Antalya'da geçirerek tatil yaptı. Magyar tatili boyunca sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmayı da unutmadı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın Antalya tatili. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya