Trump'tan İran açıklaması! "Anlaşma halen mümkün"

ABD ve İran arasında 28 Şubat günü başlayan gerilimin yankıları devam ediyor. Taraflar arasında yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ABLUKAYI YENİDEN DEVREYE SOKUYORUZ"

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uyguladıklarını söyleyerek, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

"ANLAŞMA HALEN MÜMKÜN"

Müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini kaydeden Trump, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum. İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdik. İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdik, hava kuvvetleri artık fiilen yok, füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettik" açıklamasını yaptı.

Trump, ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını aktardı.

Trump, "Bu korumanın maliyeti söz konusu ülkeler tarafından karşılanmalı. Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya