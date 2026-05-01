Son yıllarda klasik saatlerden çok "hikayesi olan" parçaların değer kazanması, koleksiyon dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Özellikle Cartier Crash gibi sanatla özdeşleşen modeller, yalnızca bir aksesuar değil aynı zamanda yatırım aracı olarak görülüyor. Hong Kong'daki son satış da bu eğilimin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Sotheby's Hong Kong tarafından düzenlenen "Important Watches" müzayedesinde satışa çıkarılan ultra nadir Cartier Crash modeli yaklaşık 1.99 milyon dolara (15.6 milyon Hong Kong doları) alıcı buldu. Böylece saat, Cartier markasının şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı kol saati unvanını elde etti. Satış rakamının, uzmanların öngördüğü değerin neredeyse iki katına ulaşması dikkat çekti.

TASARIMININ ARKASINDAKİ İLGİNÇ HİKAYE

Cartier Crash modeli ilk kez 1960'lı yılların sonunda Jean-Jacques Cartier ve tasarımcı Rupert Emmerson tarafından ortaya çıkarıldı. "Swinging Sixties" döneminin özgür ve sıra dışı estetik anlayışını yansıtan modelin doğuşuyla ilgili yıllardır farklı söylentiler dolaşıyor.

Bazı iddialara göre tasarım, bir trafik kazasında deforme olan bir Cartier saatten ilham aldı. Bir başka görüş ise Salvador Dalí'nin eriyen saatlerin yer aldığı ünlü eserine gönderme yapıldığı yönünde. Ancak birçok uzmana göre gerçek hikaye, Cartier London'ın dönemin asi ve deneysel Londra modasına uyum sağlama isteğine dayanıyor.

DÜNYADA YALNIZCA ÜÇ ADET ÜRETİLDİ

Rekor kıran saatin en dikkat çekici özelliği ise son derece sınırlı sayıda üretilmiş olması. Satılan modelin, 1987 yılında Cartier London atölyesinde özel siparişle hazırlanan yalnızca üç örnekten biri olduğu belirtildi.

Sarı altından üretilen erimiş görünümlü kasa tasarımı, eğri formdaki beyaz kadranı ve bozulmuş Roma rakamları modele eşsiz bir görünüm kazandırıyor. Saatin içinde ise Cartier imzalı Jaeger-LeCoultre calibre 841 mekanizması yer alıyor. Kadrandaki "Cartier London" ibaresi de parçayı daha sonraki Paris üretimlerinden ayırarak koleksiyon değerini artırıyor.

REKOR SAATİN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Yaklaşık dokuz dakika süren yoğun teklif yarışının ardından saati satın alan isim Japon iş insanı ve Valuence Holdings CEO'su Shinsuke Sakimoto oldu. Sakimoto, daha önce Jane Birkin'e ait orijinal Hermes Birkin çantayı 10.1 milyon dolara satın alarak da adından söz ettirmişti.

Ünlü koleksiyoner, satış sonrasında yaptığı açıklamada bu özel parçanın hikâyesine dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Cartier Crash modeli son yıllarda yalnızca koleksiyonerlerin değil, ünlü isimlerin de favori aksesuarları arasında yer alıyor. Jay-Z, Tyler, the Creator, Tom Brady ve Bad Bunny gibi birçok ünlü ismin bileğinde görülen model, lüks saat dünyasında adeta bir statü sembolüne dönüştü.

Sakimoto'nun bu nadir modeli günlük yaşamında kullanıp kullanmayacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Daha önce satın aldığı tarihi Birkin çantasını sergilemeyi tercih eden iş insanının, bu özel saati de koleksiyonunda koruyabileceği konuşuluyor.

(Görseller: Sosyal medya)