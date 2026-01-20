Trump'tan Fransa'ya vergi Macron'a ifşa: Mesajlarını paylaştı! Grönland'a bayrak dikti Starmer'a aptal dedi
Grönland'ı ele geçirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerini tehditlere devam ediyor. Trump son olarak Fransa’nın “Gazze Barış Kurulu”na katılma davetini reddetme niyeti nedeniyle Fransız şarabı ve şampanyasına %200 gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Trump tehditlerinin ardından Macron'un kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti, Truth Social'dan Grönland'ı ele geçirdiklerini gösteren bir dizi paylaşım yaptı ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a aptal dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda Avrupa ülkelerini tehditlere devam ediyor.Trump'tan yeni ''Grönland'' tehdidi: Fransa'ya yüzde 200 gümrük vergisi!
DAVOS ÖNCESİ TEHDİT ETTİ
Çarşamba günü Davos'ta küresel iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi beklenen Trump, zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u açıkça tehdit etti.
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "GazzeBarış Kurulu"na katılma davetini reddetme niyeti nedeniyle Fransız şarabı ve şampanyasına %200 gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.
MACRON'A "YÜZDE 200"
Miami'de bir muhabirin sorusu üzerine Trump Macron'la ilgili "Şey, kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak. Yani, biliyorsunuz, sorun değil. Ben ne yapacağım biliyor musunuz… Şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyacağım, o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.
MESELE BARIŞ KURULU DEĞİL
Trump Gazze Barış Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi dünya liderlerini davet etti. Macron'a yönelik tehdidin arkasında ise şüphesiz Grönland var.
Grönland'a göz diken Trump cumartesi günü Grönland'ı kontrol altına alana kadar İngiltere dahil olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine yüzde 25'e kadar gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.
MACRON İFŞA
Trump'ın Avrupa'ya yönelik tehditleri sadece gümrük vergisi ile de kalmadı. Truth Social hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Trump, Macron'un kendisine gönderdiği mesajları ifşaladı. Macron'un mesajlarının ekran görüntüsünde Trump'a şu ifadeleri yazdığı görülüyor:
"Dostum,
Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz.
İran konusunda harika şeyler yapabiliriz.
Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum.
Gel, büyük işler inşa etmeye çalışalım:
Davos'tan sonra perşembe öğleden sonra Paris'te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim.
Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kulislerde davet edebilirim.
ABD'ye dönmeden önce perşembe günü Paris'te birlikte bir akşam yemeği yiyelim.
Emmanuel"
HARİTALI GÖNDERME
Trump Truth Social'da yaptığı bir diğer paylaşımda ise Avrupalı liderleri Oval Ofis'te karşısına dizdiği görüşmenin fotoğrafına yer verdi. Üzerinde değişiklik yapılmış fotoğrafta Grönland'ın ABD'ye ait olduğu bir harita görülüyor.
YAPAY ZEKA İLE GRÖNLAND'A BAYRAK DİKTİ
Trump'ın paylaşımları bununla da kalmadı. Bir de yapay zeka ile oluşturulmuş ve yanında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Pete Hegseth ile Grönland'a ABD bayrağı diktiği bir görsel paylaştı.
STARMER'A APTAL DEDİ
Trump ayrıca İngiltere'nin Chagos Adaları'nı Mauritius'a devretme kararının, Grönland'ı ele geçirmek istemesinin nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "aptallık" yaptığını yazdı.