Macron'a Afrika'dan tokat Paris'ten ekonomik darbe: "Fransa hiç bu kadar borçlanmamıştı"

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrikalı liderler hakkındaki ifadelerinin "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Traore, yeni yıl vesilesiyle yaptığı konuşmada, Macron'un "Afrikalı liderlerin, Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları" yönündeki ifadesine yanıt verdi.

MACRON'A SERT TEPKİ



Traore, "(Macron) Tüm Afrikalıları aşağıladı. Bu beyefendi Afrika'yı ve Afrikalıları işte böyle görüyor. Biz onun gözünde insan değiliz." dedi.

ASIL NANKÖR MACRON



Macron'un Afrikalı liderlere "nankör" iması yapmasına ilişkin de Traore, "Eğer bu sömürgeci güçlerden uzaklaşmak istiyorsak, anlaşmaları feshetmemiz lazım. Nankör biri varsa o da kendisidir. Fransa bugün atalarımız sayesinde var. Bize dua etmeliler." ifadelerini kullandı.