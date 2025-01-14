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Macron'a Afrika'dan tokat Paris'ten ekonomik darbe: "Fransa hiç bu kadar borçlanmamıştı"

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrikalı liderler hakkındaki ifadelerini "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Traore, "Bu beyefendi Afrika'yı ve Afrikalıları insan olarak görmüyor. Fransa, atalarımız sayesinde bugün var. Bize teşekkür etmeliler. Nankör biri varsa o da kendisidir." dedi. Macron'un "Afrikalı liderler Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttu" sözleri, Senegal ve Çad gibi ülkelerden de sert tepkiler aldı. Öte yandan Fransa Başbakanı François Bayrou, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,9'a düşürdü. Fransa'nın kamu borcunun bu denli artmasında, şu ana kadar hükümette yer almış tüm siyasi partilerin sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Bayrou, "Fransa, hiç bu kadar borçlanmamıştı. Bu borç, Damokles'in kılıcıdır." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 21:55 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:06
Macron’a Afrika’dan tokat Paris’ten ekonomik darbe: Fransa hiç bu kadar borçlanmamıştı

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    Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrikalı liderler hakkındaki ifadelerinin "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Traore, yeni yıl vesilesiyle yaptığı konuşmada, Macron'un "Afrikalı liderlerin, Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları" yönündeki ifadesine yanıt verdi.

    MACRON'A SERT TEPKİ

    Traore, "(Macron) Tüm Afrikalıları aşağıladı. Bu beyefendi Afrika'yı ve Afrikalıları işte böyle görüyor. Biz onun gözünde insan değiliz." dedi.

    ASIL NANKÖR MACRON

    Macron'un Afrikalı liderlere "nankör" iması yapmasına ilişkin de Traore, "Eğer bu sömürgeci güçlerden uzaklaşmak istiyorsak, anlaşmaları feshetmemiz lazım. Nankör biri varsa o da kendisidir. Fransa bugün atalarımız sayesinde var. Bize dua etmeliler." ifadelerini kullandı.

    Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore (REUTERS)Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore (REUTERS)

    MACRON'DAN AFRİKALI LİDERLERE SUÇLAMALAR

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Ocak'ta Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın bir bölümünde, Fransız askerlerinin Afrika'dan ayrılmasına ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu.

    Fransa'nın Afrika'dan "çekilmediğini", aksine yeni bir düzenle yoluna devam edeceğini belirten Macron, tarihsel bağları ışığında Afrika'ya taşınmayı kendilerinin seçtiğini ve bölgedeki askeri darbelerin sonunda bazılarından ayrılma kararı aldıklarını söylemişti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron (AFP)Fransa Cumhurbaşkanı Macron (AFP)

    Macron, Afrika'da 2013'ten bu yana terörle mücadele için çok çalıştıklarını vurgulayarak "Ancak Afrikalı liderler bize bu konuda teşekkür etmeyi unuttu. Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmamış olsaydı bugün hiçbiri egemen bir devlet olamazdı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Fransa'nın bazı Afrika ülkelerinden darbe nedeniyle ayrıldığının, bazı ülkelerde de askeri varlığını yeniden düzenlemeye karar verdiğinin altını çizen Macron, "Afrikalı liderlere varlığımızı yeniden düzenlemeyi teklif ettik. Nezaket icabı da bu açıklamayı onların yapmasına izin verdik ancak bu nezaketimiz 'Afrika'dan kovuldular' yorumlarına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

    Senegal Başbakanı Ousmane Sonko (AFP)Senegal Başbakanı Ousmane Sonko (AFP)

    SENEGAL VE ÇAD'DAN SERT YANIT

    Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, X hesabından Macron'a cevaben yaptığı yazılı açıklamada, Senegal'deki Fransız üssünün kapatılmasına ilişkin kararın kendileri tarafından alındığını vurgulayarak, "Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Konuya ilişkin bugüne kadar hiçbir müzakere yapılmadı ve Senegal aldığı kararla, özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olarak kendi iradesini kullandı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Macron'un, "Fransa asker bulundurmasaydı bugün hiçbir Afrika ülkesi bağımsız olamazdı." açıklamasına da değinen Sonko, Fransa'nın Afrika'da güvenliği ve egemenliği sağlayabilecek meşruiyet ve gücü olmadığını belirtmişti.

    Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah da "Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

    Özellikle Çad'ın, Fransa'nın kurtuluşunda kritik rol oynadığını hatırlatan Koulamallah, "Afrika halklarının, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Fransa Başbakanı François Bayrou (EPA)Fransa Başbakanı François Bayrou (EPA)

    FRANSA, HİÇ BU KADAR BORÇLANMAMIŞTI

    Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atanan François Bayrou, Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki konuşmasında, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı.

    Bu yıl için büyüme tahminlerinin yüzde 1,1'den 0,9'a düşürüldüğünü bildiren Bayrou, 2025'te kamu bütçe açığını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,4'ine getirmeye odaklanacaklarını açıkladı.

    Bayrou, ekonomik istikrara yönelik stratejik yaklaşım sergileyeceklerini vurgulayarak, 2029'a kadar bütçe açığının Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 3'lük hedefine ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

    Fransa'nın kamu borcunun bu denli artmasında, şu ana kadar hükümette yer almış tüm siyasi partilerin sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Bayrou, "Fransa, hiç bu kadar borçlanmamıştı. Bu borç, Damokles'in kılıcıdır." dedi.

    Fransa Başbakanı François Bayrou (EPA)Fransa Başbakanı François Bayrou (EPA)

    KAMU BÜTÇE AÇIĞI AB HEDEFİNİN 2 KATI

    Fransa hükümetine göre, kamu bütçe açığının 2024'te yüzde 6,1 seviyesinde olması bekleniyor.

    Ülkede 2024'te olduğu gibi bu yıl da hedeflenen bütçe açığının, AB hedefinin çok üzerinde olması dikkati çekiyor.

    Fransa, bütçe açığı konusunda AB yönetimi tarafından da uyarılmıştı.

    Ülkedeki bütçe konusundaki anlaşmazlık, geçen yıl Başbakan Michel Barnier'in 3 aylık merkez sağ hükümetini düşürmüştü. Bayrou'nun, 2025 bütçesini şubat ortasına kadar sunması bekleniyor.

    Fransa (AA)Fransa (AA)

    SİYASİ KRİZ EKONOMİYİ TEDİRGİN EDİYOR

    Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisine sahip Fransa'da siyasi kriz ekonomiyi de tedirgin ediyor.

    Fransa yaşanan siyasi krizin derinleşmesi ve kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması konusunda ciddi şüphelerin oluşması birçok şirketi tedirgin ederken, yatırımcılar da Fransız varlıklarını cezalandırıyor.

    Ülkedeki siyasi belirsizlik finansal piyasalara yansırken, devlet tahvillerine talebin düşmesi de dikkati çekiyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürmüştü.

    Öte yandan, Fransa Merkez Bankası da 17 Aralık'ta ülke ekonomisi için bu yıl büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekmişti.

    Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngörmüş, 2026 için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e indirmişti.

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