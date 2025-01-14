Blinken'a Gazze protestosu: "Soykırım Bakanı" sesleri yükseldi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmasında Gazze 'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirterek, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Gazze protestosu (Fotoğraf: AA)

Blinken, uzun süren çabalarının sonucunda ABD'nin dışında diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın da desteğiyle pazar günü Hamas'a en güncel anlaşma önerisinin sunulduğunu ve Hamas'ın nihai yanıtının beklendiğini söyledi.

Blinken, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Konuşmasında, İsraillilerin ve Filistinlilerin bölgede köklü bir geçmişe sahip olduklarını ve bir arada yaşama konusunda karar vermeleri gerektiğini belirten Blinken, "İsrailliler, Filistinlilerle nasıl bir ilişki istediklerine karar vermelidir. İsrailliler, fiili ilhakın İsrail'in demokrasisine, itibarına ve güvenliğine zarar vermeden sürdürülemeyeceği gerçeğini kabul etmelidir," dedi.

Gazze'nin yeniden inşası ve yönetiminde Hamas dışındaki Filistinli unsurların daha etkin rol almasını savunan Blinken, bu sürecin tarafların aklıselimle yaklaşmasıyla mümkün olacağını ifade etti.