Blinken'a Gazze protestosu: "Soykırım Bakanı" sesleri yükseldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşunda düzenlenen programda Biden yönetiminin dört yıllık dış politika karnesini değerlendirdiği sırada protesto edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşunda düzenlenen programda Biden yönetiminin dört yıllık dış politika karnesini değerlendirdiği sırada protesto edildi.
"SOYKIRIM BAKANI"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki İsrail yanlısı politikalarını savunduğu konuşmasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanı" olduğunu hatırlattı Blinken'ın skandal açıklamaları protestolarla kesildi. Konuşması sırasında bir gösterici, ayağa kalkarak Blinken'ı Gazze'de yaşanan ölümlerden sorumlu tutup, "Soykırım bakanı! Sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız!" şeklinde bağırdı. Güvenlik görevlileri, protestocuyu kısa sürede salondan çıkardı.
Ancak bu olayın ardından bir başka gösterici de ayağa kalkarak Blinken'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gazze'deki sivillere yönelik saldırılara destek verdiği gerekçesiyle, "Savaş yanlısısınız, canavarsınız! Soykırım bakanı!" ifadelerini kullanan ikinci protestocu da güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.
Göstericiler, Blinken'in konuşmasını sık sık "Soykırım bakanı!" ve "Ellerinizde Gazzeli bebeklerin kanı var!" sloganlarıyla böldü.
GAZZE'DE ATEŞKES YAKIN
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirterek, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Blinken, uzun süren çabalarının sonucunda ABD'nin dışında diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın da desteğiyle pazar günü Hamas'a en güncel anlaşma önerisinin sunulduğunu ve Hamas'ın nihai yanıtının beklendiğini söyledi.
Blinken, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
Konuşmasında, İsraillilerin ve Filistinlilerin bölgede köklü bir geçmişe sahip olduklarını ve bir arada yaşama konusunda karar vermeleri gerektiğini belirten Blinken, "İsrailliler, Filistinlilerle nasıl bir ilişki istediklerine karar vermelidir. İsrailliler, fiili ilhakın İsrail'in demokrasisine, itibarına ve güvenliğine zarar vermeden sürdürülemeyeceği gerçeğini kabul etmelidir," dedi.
Gazze'nin yeniden inşası ve yönetiminde Hamas dışındaki Filistinli unsurların daha etkin rol almasını savunan Blinken, bu sürecin tarafların aklıselimle yaklaşmasıyla mümkün olacağını ifade etti.
GAZZE'DE HAMAS'IN OLMADIĞI BİR YÖNETİM ÖNGÖRÜSÜ
Blinken, İsrail'in Hamas'ı büyük ölçüde zayıflattığını ve ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra Gazze'de Hamas'ın yönetimde olmaması gerektiğini savundu.
ABD Dışişleri Bakanı, "Yeni Filistin liderliğindeki hükümet, Gazze'nin Batı Şeria ile birleştiği ve Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olduğu bir yapı kurulması gerekiyor. Gazze'de İsrail işgalinin sona ermesi, Gazze topraklarının korunması, Gazze'nin kuşatılmasına veya ablukaya alınmasına yönelik herhangi bir girişimin olmaması ve Gazze halkının zorla yerinden edilmemesi de temel ilkeler arasında." şeklinde konuştu.
Filistin Yönetimi'nin Gazze'deki temel idari fonksiyonları ele alması ve bu süreçte uluslararası ortakları davet etmesi gerektiğini ifade eden Blinken, "Geçici yönetim, Gazze'deki halkla istişareler sonucunda seçilen Filistinlileri ve Filistin Yönetimi temsilcilerini içerecek ve mümkün olan en kısa sürede yeniden yapılandırılmış bir Filistin Yönetimi'ne tüm sorumluluğu devredecektir." dedi ve bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinin de sürece nezaret etmesini istediklerini söyledi.
İRAN'IN ORTA DOĞU'DAKİ ETKİNLİĞİ AZALDI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Hamas ve Hizbullah karşısında ABD'nin desteğiyle önemli adımlar attığını ve bu süreçte İran'ın etkisinin ciddi şekilde zayıfladığını savundu.
"Esad rejimi düştü ve Tahran Suriye'den çekildi. Bu sefer ne İran, ne Rusya, ne de Hizbullah onları kurtarabilecek durumda değildi. İran, Hizbullah'a yönelik karadan tedarik yolunun kontrolünü kaybetti," ifadelerini kullanan Blinken, İran'ın Orta Doğu'daki etkinliğinin azaldığını öne sürdü. Ayrıca, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.