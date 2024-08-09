Macron kündeye geldi | Korumalarıyla güreşti denizi boyladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'un yaz tatilinden fotoğraflar, çekildikten 11 gün sonra paylaşıldı. Emmanuel Macron; tatilini, Saint-Tropez'deki Fransız cumhurbaşkanlarının resmi tatil evi olan Fort de Bregançon'da geçirmeyi tercih etti. 26 Temmuz'da başlayan Paris Olimpiyatları'ndan iki gün sonra çekilen fotoğraflarda Emmanuel Macron, yakın zamanda 335 bin (12 milyon TL) Euro'ya satın aldığı teknesinde ailesi, dostlarıyla birlikte yorgunluk attı. Denizin tadını çıkaran 46 yaşındaki Emmanuel Macron, ardından 76 yaşındaki eşi Brigitte Macron ile şezlonglarına geçerek güneşlendi.

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