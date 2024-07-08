Macaristan da AP’de aşırı sağcı partiler grubuna girdi! Kürsülerden göçmen karşıtlığı mesajları yükseldi

AB'nin iklim politikalarını oluşturan Yeşil Anlaşma ile göç politikasının ittifakın etki sahibi olmak ve baskı yapmak istediği başlıca konular olduğunu dile getiren Garraud, "Önerilerimizin Komisyon'un hegemonyasına ve bugün parlamentoda var olan ancak son seçimlerle sarsılan çoğunluğa karşı mücadele etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Garraud, "Ulusal kimliklerimizin ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Bir AB inşa etmek için çalışacağız ancak kurulduğu zamanki temel kurallara dayalı bir AB." değerlendirmesinde bulunarak "kimlikler ve egemenliğe" saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

LE PEN VE MELONİ İTTİFAKI

Garraud'a AP seçimleri öncesi ve sonrasında RN lideri Marine Le Pen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ittifak kurma ihtimaline ilişkin soru yöneltildi.

"Elbette belirli üye ülkelere özgü bazı ulusal hususlar bulunuyor. Siyasi grubumuz yekpare bir yapı değil. Dolayısıyla elbette farklı tonlar ya da nüanslar olacaktır. İtalya söz konusu olduğunda durum böyle olabilir ama bu köprülerimizi yaktığımız ya da temas halinde olmadığımız anlamına gelmiyor. İki ülke arasında temaslar var ve bence her şey doğru yönde ilerliyor."

Garraud, ID grubundan ihraç edilen Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin gruba dahil olup olmayacağı sorusuna ise "Le Pen'in konuyla ilgili söyledikleri çok açık. AfD'nin kendisini geliştirmesi, düzenlemesi ya da uygun gördüğü şekilde organize etmesi kendisine kalmıştır ancak şu anki durum itibariyle pozisyonumuzu değiştirmedik." yanıtını verdi.