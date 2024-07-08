Macaristan da AP’de aşırı sağcı partiler grubuna girdi! Kürsülerden göçmen karşıtlığı mesajları yükseldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği ve Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "ulusal egemenlik" vurgusuyla kuruldu.
Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakı, AP'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısı öncesi ittifakın kuruluş belgesi ve yönetim kadrosu belirlendi.
AŞIRI SAĞCILAR BARDELLA'YI SEÇTİ
Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurma koşullarını sağlamalarıyla birlikte resmen kurulmasının ardından ittifakın başkanlık görevine Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in (RN) liderlerinden Jordan Bardella seçildi.
Birinci Başkan Yardımcısı Macar Yurttaş Birliği'nden (Fidesz) Kinga Gal olurken, diğer başkan yardımcıları Roberto Vannacci, Klara Dostalova, Sebastiaan Stöteler, Antonio Tanger Correa, Hermann Tertsch ve Harald Vilimsky olarak belirlendi.
FRANSIZ ULUSAL BİRLİK İLK SIRADA
Fransız Bardella'nın RN'si ittifakta en fazla milletvekiline sahip parti 30 sandalye ile ilk sıraya yerleşti. RN'yi sırasıyla 10'ar milletvekiliyle Fidesz ve İtalyan Lig Partisi izledi.
EN BÜYÜK 3. GRUP OLDU
84 milletvekilinden oluşan aşırı sağcı partilerden oluşan ittifakta, Çekyalı Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), İspanyol Vox, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV), Belçikalı Flaman Menfaati (VB), Portekizli Chega ve Danimarka Halk Partisi yer alıyor. İttifak, toplamda 84 sandalyeye ulaşarak AP'de Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından 3. en büyük grup oldu.
Avrupa'nın Vatanseverleri'nin siyasi grup olarak kurulmasıyla bir önceki AP döneminde faaliyet gösteren aşırı sağ Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu dağılmış oldu.
Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen- Milletvekili Jean-Paul Garraud
"AB'NİN EGEMEN ULUSLARIMIZA HÜKMETMESİNE KARŞI EGEMENLİKTEN YANAYIZ"
Bardella adına söz alan Jean-Paul Garraud, ittifakta yer alan 84 milletvekilinin 12 ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "AP'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut eylemlerini engellemek veya bunlara karşı çalışmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz Birliğin hiper federalizmine karşıyız. AB ne pahasına olursa olsun üye devletlere hükmetmek istiyor." dedi.
İttifakta yer alan milletvekillerinin "AB Komisyonu'nun diktelerine karşı" çalışacağını aktaran Garraud, "AB'nin üstünlüğüne karşıyız. AB'nin egemen uluslarımıza hükmeden bir süper devlet olmasına karşıyız. Biz egemenlikten yanayız. Bizler egemenlikçiyiz." ifadelerini kullandı.