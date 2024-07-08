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Macaristan da AP'de aşırı sağcı partiler grubuna girdi! Kürsülerden göçmen karşıtlığı mesajları yükseldi

Macaristan Başbakanı Orban'ın öncülüğünde AP'de aşırı sağ Avrupa'nın Vatanseverleri grubu resmen kuruldu. 84 milletvekilli ittifakın başkanlığına ise Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in (RN) liderlerinden Bardella seçildi. Aşırı sağcı diğer partilerin de katılımlarını beklediğini ifade eden ittifak, AP'de en büyük üçüncü grup oldu. 84 milletvekilinin 12 ülkeyi temsil ettiği belirtilerek "AB'nin mevcut iklim ve göç politikalarında etkin olma ve ulusal egemenliği savunma" mesajı verildi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 18:59 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 18:59
Macaristan da AP’de aşırı sağcı partiler grubuna girdi! Kürsülerden göçmen karşıtlığı mesajları yükseldi

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği ve Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "ulusal egemenlik" vurgusuyla kuruldu.

Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakı, AP'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısı öncesi ittifakın kuruluş belgesi ve yönetim kadrosu belirlendi.

AŞIRI SAĞCILAR BARDELLA'YI SEÇTİ

Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurma koşullarını sağlamalarıyla birlikte resmen kurulmasının ardından ittifakın başkanlık görevine Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in (RN) liderlerinden Jordan Bardella seçildi.

Birinci Başkan Yardımcısı Macar Yurttaş Birliği'nden (Fidesz) Kinga Gal olurken, diğer başkan yardımcıları Roberto Vannacci, Klara Dostalova, Sebastiaan Stöteler, Antonio Tanger Correa, Hermann Tertsch ve Harald Vilimsky olarak belirlendi.

FRANSIZ ULUSAL BİRLİK İLK SIRADA

Fransız Bardella'nın RN'si ittifakta en fazla milletvekiline sahip parti 30 sandalye ile ilk sıraya yerleşti. RN'yi sırasıyla 10'ar milletvekiliyle Fidesz ve İtalyan Lig Partisi izledi.

EN BÜYÜK 3. GRUP OLDU

84 milletvekilinden oluşan aşırı sağcı partilerden oluşan ittifakta, Çekyalı Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), İspanyol Vox, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV), Belçikalı Flaman Menfaati (VB), Portekizli Chega ve Danimarka Halk Partisi yer alıyor. İttifak, toplamda 84 sandalyeye ulaşarak AP'de Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından 3. en büyük grup oldu.

Avrupa'nın Vatanseverleri'nin siyasi grup olarak kurulmasıyla bir önceki AP döneminde faaliyet gösteren aşırı sağ Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu dağılmış oldu.

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen- Milletvekili Jean-Paul GarraudUlusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen- Milletvekili Jean-Paul Garraud

"AB'NİN EGEMEN ULUSLARIMIZA HÜKMETMESİNE KARŞI EGEMENLİKTEN YANAYIZ"

Bardella adına söz alan Jean-Paul Garraud, ittifakta yer alan 84 milletvekilinin 12 ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "AP'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut eylemlerini engellemek veya bunlara karşı çalışmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz Birliğin hiper federalizmine karşıyız. AB ne pahasına olursa olsun üye devletlere hükmetmek istiyor." dedi.

İttifakta yer alan milletvekillerinin "AB Komisyonu'nun diktelerine karşı" çalışacağını aktaran Garraud, "AB'nin üstünlüğüne karşıyız. AB'nin egemen uluslarımıza hükmeden bir süper devlet olmasına karşıyız. Biz egemenlikten yanayız. Bizler egemenlikçiyiz." ifadelerini kullandı.

''KURALLARA DAYALI BİR AB İSTİYORUZ''

Garraud, "Ulusal kimliklerimizin ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Bir AB inşa etmek için çalışacağız ancak kurulduğu zamanki temel kurallara dayalı bir AB." değerlendirmesinde bulunarak "kimlikler ve egemenliğe" saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

AB'nin iklim politikalarını oluşturan Yeşil Anlaşma ile göç politikasının ittifakın etki sahibi olmak ve baskı yapmak istediği başlıca konular olduğunu dile getiren Garraud, "Önerilerimizin Komisyon'un hegemonyasına ve bugün parlamentoda var olan ancak son seçimlerle sarsılan çoğunluğa karşı mücadele etmesini istiyoruz." diye konuştu.

LE PEN VE MELONİ İTTİFAKI

Garraud'a AP seçimleri öncesi ve sonrasında RN lideri Marine Le Pen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ittifak kurma ihtimaline ilişkin soru yöneltildi.

"Elbette belirli üye ülkelere özgü bazı ulusal hususlar bulunuyor. Siyasi grubumuz yekpare bir yapı değil. Dolayısıyla elbette farklı tonlar ya da nüanslar olacaktır. İtalya söz konusu olduğunda durum böyle olabilir ama bu köprülerimizi yaktığımız ya da temas halinde olmadığımız anlamına gelmiyor. İki ülke arasında temaslar var ve bence her şey doğru yönde ilerliyor."

Garraud, ID grubundan ihraç edilen Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin gruba dahil olup olmayacağı sorusuna ise "Le Pen'in konuyla ilgili söyledikleri çok açık. AfD'nin kendisini geliştirmesi, düzenlemesi ya da uygun gördüğü şekilde organize etmesi kendisine kalmıştır ancak şu anki durum itibariyle pozisyonumuzu değiştirmedik." yanıtını verdi.

''KAPIMIZ AÇIK''

Birinci Başkan Yardımcısı Gal, ittifakın AP seçimlerinde "değişim arzusunu dile getiren milyonlarca Avrupalıyı temsil ettiğini" vurgulayarak, "Bizler sadece statükoyu ve iktidarda olanların kendi güçlerini ve Brüksel'in anti demokratik yapısını korumayı amaçlayan siyasi eylemlere şiddetle karşıyız." ifadesini kullandı.

Gal, "Brüksel bürokratlarının ulus devletlere zarar veren merkeziyetçi kararlarına" karşı mücadele edeceklerini söyleyerek; hedeflerinin uzun vadede AB politikasını değiştirmek olduğunu ifade etti ve "Yakında başka partilerin ve milletvekillerinin de katılacağını umuyoruz. Katılmak isteyen başkaları için de kapımız açık. Benzer değerleri paylaşan muhafazakar sağ siyasi güçlerle de ittifak arayışındayız, birlikte arzu ettiğimiz değişikliklere ulaşacağız." diye konuştu.

"GÖÇMEN KARŞITLIĞI" MESAJI

Başkan yardımcılarından Dostalova da "göçmen karşıtlığı" mesajı vererek, "Yeşil ideoloji yüzünden AB genelinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşüren çok sayıda davetsiz göçmeni kesinlikle istemiyoruz ve her vatandaşın kendi ülkesinde kendini evinde hissetmesini istiyoruz." dedi.

6-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesi sonucunda siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı FPÖ, Fidesz ve ANO temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

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