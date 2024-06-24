PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde

Son dakika haberleri...  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 20:47 Güncelleme 24 Haziran 2024, 21:38
AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.



Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Bakanların Gazze'deki durumu ele aldıklarını ifade eden Borrell, "Durum tüm üye ülkeler için ciddi endişe kaynağı. İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için elbette baskılarımızı sürdürmemiz gerekiyor ancak ateşkes olmadan bu gerçekleşmeyecek. Bölgedeki yayılma riski de ciddi endişe kaynağı. İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı önlemek için özellikle ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.



Borrell, AB'nin Gazze konusunda ortak tutumu olmadığını belirterek, bunun oluşturulması için bakanlara Birliğin hem İsrail hem de Filistin ile ilişkilerini tüm boyutlarıyla anlatan bir belge ilettiğini ve ortak duruş inşa edilmesi için çalışılacağını söyledi.



Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Borrell, şunları kaydetti:

"Öyle görünüyor. Ne yazık ki bu Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalıp kalmayacağını test edecek bir savaş. Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Orada da Uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak. Batı Şeria'nın yavaş yavaş ilhak edilmesi konusunda net bir irade var gibi görünüyor. Bu kesinlikle barış getirmeyecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: BRICS için görüşmeler sürüyor
AK Parti’de MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...
Galatasaray’a transferde müjde gibi haber! Okan Buruk bu karara çok sevinecek... Girişimler başlıyor
’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu
Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?
DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
SON DAKİKA