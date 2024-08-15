Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan nükleer silah açıklaması: Sınır ihlali olmadıkça kullanılmayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına adım atmadığı sürece nükleer silahy kullanmayacaklarının duyurdu

KIRMIZI DÜĞMEYE YAKLAŞIM

Belarus ve Rusya sınırda bu düğmelere zaten basıldığını ifade eden Lukaşenko, "En kırmızı" duruma karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Lukaşenko, Belarus'taki taktik nükleer silahların sadece sınır ihlali durumunda devreye gireceğini ve şu an için herhangi bir silah kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.