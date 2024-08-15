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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan nükleer silah açıklaması: Sınır ihlali olmadıkça kullanılmayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına adım atmadığı sürece nükleer silah kullanmayacaklarını duyurdu. Lukaşenko, mevcut durumda nükleer silahların kullanımı için “kırmızı düğmeye” basma hazırlığının olduğunu ancak sadece sınır ihlali durumunda bu silahların kullanılacağını belirtti.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 21:08 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 21:13
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan nükleer silah açıklaması: Sınır ihlali olmadıkça kullanılmayacak

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına adım atmadığı sürece nükleer silah kullanmayacaklarını açıkladı. Rus devlet televizyonu Rossiya'ya verdiği röportajda Lukaşenko, nükleer silahların kullanımıyla ilgili "kırmızı düğmeye" basma konusunun her zaman hazır olduğunu belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına adım atmadığı sürece nükleer silahy kullanmayacaklarının duyurduBelarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına adım atmadığı sürece nükleer silahy kullanmayacaklarının duyurdu

KIRMIZI DÜĞMEYE YAKLAŞIM

Belarus ve Rusya sınırda bu düğmelere zaten basıldığını ifade eden Lukaşenko, "En kırmızı" duruma karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Lukaşenko, Belarus'taki taktik nükleer silahların sadece sınır ihlali durumunda devreye gireceğini ve şu an için herhangi bir silah kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.

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