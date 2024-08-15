’’M çiçeği’’ virüsü Avrupa’ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ ’acil durum’ ilan etti

İsveç kamu sağlık kurumu, Klad 1'in "daha şiddetli bir hastalık seyri ve daha yüksek ölüm oranıyla bağlantılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

Haber, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Afrika'nın bazı bölgelerinde görülen mpox salgınının artık uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu olduğunu açıklamasından birkaç saat sonra geldi.

İsveç makamları, söz konusu kişinin Afrika'da şu anda mpox Clade 1 salgınının yoğun olarak görüldüğü bir bölgede enfekte olduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre, İsveç Halk Sağlığı Kurumu, Afrika kıtası dışında ilk kez bulaşıcı bir yeni mpox varyantı vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Afrika'yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü 'nün ( DSÖ ) "küresel acil durum" ilan ettiği M çiçeği (MPox) virüsünün "daha bulaşıcı" bir varyantı Avrupa kıtasına da sıçradı. İsveç ilk vakayı doğruladı.

Maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox'un, cinsel ilişki, ten teması ve başka bir kişiyle yakın mesafede konuşma veya nefes alma gibi yakın temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Hastalık, grip benzeri semptomlara, cilt lezyonlarına neden oluyor ve ölümcül olabiliyor; öyle ki 100 vakadan dördünde ölümle sonuçlanıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen ilk salgında en az 450 kişi hayatını kaybetmiş, hastalık daha sonra Orta ve Doğu Afrika'nın bazı bölgelerine yayılmıştı.

DSÖ 'KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU' İLAN ETMİŞTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle dün kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" dedi. Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika'da toplam 13 ülkede vaka bildirdi.