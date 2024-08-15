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''M çiçeği'' virüsü Avrupa'ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ 'acil durum' ilan etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da da kendini gösterdi. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:53 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 20:11
’’M çiçeği’’ virüsü Avrupa’ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ ’acil durum’ ilan etti

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Afrika'yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "küresel acil durum" ilan ettiği M çiçeği (MPox) virüsünün "daha bulaşıcı" bir varyantı Avrupa kıtasına da sıçradı. İsveç ilk vakayı doğruladı.

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İSVEÇ DOĞRULADI

BBC'nin haberine göre, İsveç Halk Sağlığı Kurumu, Afrika kıtası dışında ilk kez bulaşıcı bir yeni mpox varyantı vakasının tespit edildiğini duyurdu.

İsveç makamları, söz konusu kişinin Afrika'da şu anda mpox Clade 1 salgınının yoğun olarak görüldüğü bir bölgede enfekte olduğunu belirtti.

Haber, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Afrika'nın bazı bölgelerinde görülen mpox salgınının artık uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu olduğunu açıklamasından birkaç saat sonra geldi.

İsveç kamu sağlık kurumu, Klad 1'in "daha şiddetli bir hastalık seyri ve daha yüksek ölüm oranıyla bağlantılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

AFRİKA'DA BAŞLADI 450 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen ilk salgında en az 450 kişi hayatını kaybetmiş, hastalık daha sonra Orta ve Doğu Afrika'nın bazı bölgelerine yayılmıştı.

Maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox'un, cinsel ilişki, ten teması ve başka bir kişiyle yakın mesafede konuşma veya nefes alma gibi yakın temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Hastalık, grip benzeri semptomlara, cilt lezyonlarına neden oluyor ve ölümcül olabiliyor; öyle ki 100 vakadan dördünde ölümle sonuçlanıyor.

DSÖ 'KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU' İLAN ETMİŞTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle dün kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" dedi. Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika'da toplam 13 ülkede vaka bildirdi.

TÜRKİYE'DE RASTLANMADI

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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