Dünyaca ünlü oyun şirketi Capcom, milyonlarca oyuncunun kişisel bilgilerini tehlikeye atan büyük bir siber saldırıyla sarsıldı. Japon şirketin çevrim içi üyelik sistemi CAPCOM ID'ye gerçekleştirilen yetkisiz erişim sonucunda dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 hesabın bilgilerinin etkilendiği açıklandı.

Capcom’da milyonluk veri alarmı. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.) E-posta adreslerinden IP bilgilerine kadar uzanan veri ihlalinde, 196 hesabın şifresinin izinsiz değiştirildiği, 43 kullanıcının ise Japonya'daki çevrim içi mağazada kayıtlı adres, telefon ve alışveriş bilgilerinin açığa çıktığı tespit edildi. 19 Ekim'de fark edilen saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, Capcom kullanıcılarına kimlik avı ve sahte e-posta tuzaklarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 11 MİLYONDAN FAZLA HESABIN BİLGİLERİNE ERİŞİLDİ Capcom'un açıklamasına göre, CAPCOM ID platformuna yönelik siber saldırıda toplam 11 milyon 774 bin 247 kayda ait bilgilere yetkisiz erişim sağlandı. İhlal kapsamında kullanıcıların e-posta adresleri, hesap oluşturma tarihleri, son giriş zamanları, giriş sayıları ve son oturumlarında kullandıkları IP adresleri etkilendi. Şirket, kullanıcıların kendi belirledikleri şifrelerin ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.