Oyun şirketi Capcom'a siber saldırı! 11,7 milyon hesap etkilendi: Şifreler değiştirildi, kişisel bilgiler sızdı
Dünyaca ünlü Japon oyun şirketi Capcom, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren dev veri ihlalini duyurdu. CAPCOM ID sistemine düzenlenen siber saldırıda 11 milyon 774 bin 247 hesaba ait bilgilere yetkisiz erişim sağlandı. Saldırganların 196 hesabın şifresini değiştirdiği, 43 kullanıcının ise adres, telefon ve alışveriş geçmişi gibi kişisel bilgilerinin açığa çıktığı belirlendi. Şirket, kullanıcıları sahte e-posta ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.
Dünyaca ünlü oyun şirketi Capcom, milyonlarca oyuncunun kişisel bilgilerini tehlikeye atan büyük bir siber saldırıyla sarsıldı. Japon şirketin çevrim içi üyelik sistemi CAPCOM ID'ye gerçekleştirilen yetkisiz erişim sonucunda dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 hesabın bilgilerinin etkilendiği açıklandı.
E-posta adreslerinden IP bilgilerine kadar uzanan veri ihlalinde, 196 hesabın şifresinin izinsiz değiştirildiği, 43 kullanıcının ise Japonya'daki çevrim içi mağazada kayıtlı adres, telefon ve alışveriş bilgilerinin açığa çıktığı tespit edildi. 19 Ekim'de fark edilen saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, Capcom kullanıcılarına kimlik avı ve sahte e-posta tuzaklarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
11 MİLYONDAN FAZLA HESABIN BİLGİLERİNE ERİŞİLDİ
Capcom'un açıklamasına göre, CAPCOM ID platformuna yönelik siber saldırıda toplam 11 milyon 774 bin 247 kayda ait bilgilere yetkisiz erişim sağlandı.
İhlal kapsamında kullanıcıların e-posta adresleri, hesap oluşturma tarihleri, son giriş zamanları, giriş sayıları ve son oturumlarında kullandıkları IP adresleri etkilendi.
Şirket, kullanıcıların kendi belirledikleri şifrelerin ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
196 HESABIN ŞİFRESİ DEĞİŞTİRİLDİ
Saldırının yalnızca kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.
Capcom, saldırganların 196 hesabın giriş şifresini yetkisiz biçimde değiştirdiğini tespit etti. Şirket, söz konusu hesapların şifrelerini sıfırlayarak güvenlik önlemlerini devreye aldı.
43 KULLANICININ ADRES VE ALIŞVERİŞ BİLGİLERİ DE SIZDI
Şifresi değiştirilen 196 hesabın 43'ü üzerinden Japonya'da faaliyet gösteren e-Capcom çevrim içi mağazasındaki kişisel hesap sayfalarına erişildiği belirlendi.
Bu hesaplarda kullanıcıların ad, telefon numarası, posta kodu, adres, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra alışveriş geçmişleri, müşteri hizmetleriyle yapılan görüşme kayıtları ve kayıtlı adres defteri bilgileri de açığa çıktı.
Capcom, söz konusu ek veri ihlalinin Japonya'daki 43 hesapla sınırlı olduğunu açıkladı. Şifresi değiştirilen diğer hesaplarda ise bu işlemden kaynaklanan ek bir bilgi sızıntısı tespit edilmedi.
SİBER SALDIRI 19 EKİM'DE TESPİT EDİLDİ
Capcom, CAPCOM ID sistemindeki şüpheli hareketleri 19 Ekim'de fark etti.
Aynı gün yetkisiz erişimi doğrulayan şirket, saldırganların sisteme erişimini engellemek için harekete geçti.
20 Ekim'de şirket bünyesinde olay müdahale merkezi oluşturulurken, 21 Ekim'de Osaka polisi ve Japonya'nın kişisel verileri koruma kurumu bilgilendirildi.
Şirket, saldırıda kullanılan yöntemin belirlendiğini ve gerekli acil güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. Ancak saldırının teknik ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.
KREDİ KARTI BİLGİLERİ ETKİLENDİ Mİ?
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren saldırının ardından ödeme bilgilerinin güvenliği de gündeme geldi.
Capcom, kredi kartı bilgilerinin veri ihlalinden etkilenmediğini açıkladı.
Şirket ayrıca CAPCOM ID hizmetlerinin kullanılmaya devam ettiğini ve saldırının oyuncuların oyunlara erişimini ya da oyun deneyimini etkilemediğini bildirdi.
OYUNCULARA KRİTİK UYARI! SAHTE E-POSTALARA DİKKAT
Veri ihlalinin ardından Capcom, kullanıcılarını olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.
Açığa çıkan e-posta adreslerinin, şirketin veya bağlantılı hizmetlerin kimliğini taklit eden sahte mesajlarda kullanılabileceği belirtildi.
Kullanıcılardan şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamamaları ve mesaj eklerini açmamaları istendi.
Capcom, veri ihlalinden etkilenen kullanıcılarla aşamalı olarak iletişime geçeceğini ve olayla ilgili başvurular için bölgesel destek kanalları oluşturduğunu duyurdu.