Lübnan Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı: 2 bin 83 kişi katledildi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail ordusunun son 24 saat içinde Cebeli Lübnan vilayetine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, güney vilayetine yönelik hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Nebatiye bölgesine yapılan saldırılarda ise 4 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştır.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dün gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 kişi hayatını kaybederken, 111 kişi yaralandı. Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana katledilenlerin sayısı 2 bin 83'e, yaralı sayısı ise 9 bin 869'a yükseldi.

8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor (Fotoğraf: AA)

İSRAİL İLE HİZBULLAH ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Katil İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.