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Kazakistan nükleer enerji kullanımıyla ilgili referanduma gitti! Ön sonuçlar açıklandı

Kazakistan'da nükleer enerji kullanımıyla ilgili referandum yapıldı. Sandıkların kapanmasının ardından açıklanan ön sonuçlara göre, halkın çoğunluğu nükleer enerji kullanımını destekledi. Referdumun kesin sonuçları ilerleyen günlerde duyurulacak.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:20 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:21
Kazakistan nükleer enerji kullanımıyla ilgili referanduma gitti! Ön sonuçlar açıklandı

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Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, nükleer enerji kullanımına ilişkin referandumun ön sonuçlarını açıkladı. Toplam 10 bin 323 sandıkta oy sayımının tamamlandığı referandumda katılım oranı yüzde 63,66 olarak belirlendi. Ülkede kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmenden 7 milyon 820 bin 204'ü oy kullanmak için sandık başına gitti.

Oy verenlerin yüzde 71,12'si, yani 5 milyon 561 bin 937 kişi, referandumda "evet" oyu vererek nükleer enerji santrali inşasını desteklerken, 2 milyon 45 bin 271 kişi karşı oy kullandı. Yaklaşık 213 bin oy ise geçersiz sayıldı.

KAZAKİSTAN 6 EKİM'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Kazakistan halkı, 6 Ekim'de ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek amacıyla sandık başına gitti. Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" şeklinde yanıt verdi.

Referandumun kesin sonuçlarının, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 7 gün içinde açıklanması bekleniyor.

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