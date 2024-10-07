Açıklamada, "Sağlık kurumlarının yaklaşık yüzde 65'i hedef alınırken, yoğun bakım ve kreşler başta olmak üzere geri kalan kuruluşlar kısmi şekilde ve yüzde 300 doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki sağlık kuruluşlarının yüzde 65'ini hedef aldı (AA) Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail 'in Gazze'deki soykırım saldırılarından dolayı bir yıl boyunca binlerce hastanın kasıtlı olarak tıbbi hizmetlerden mahrum bırakıldığı belirtildi.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki sağlık kuruluşlarının yüzde 65'ini hedef aldı (AA)



İsrail ordusunun altyapı ve kanalizasyon ağlarını tahrip ettiği, temizlik malzemelerinin girişini engellediği, bunun da hepatit, çocuk felci, cilt hastalıkları gibi salgın hastalıkların yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında İsrail'in sağlık sektörünü sistematik ve sürekli hedef alarak Gazze Şeridi'nde iki milyondan fazla insanı temel sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığına işaret edildi.

Açıklamaya göre, 12 bin kanser hastasının yanı sıra sağlık hizmetlerinden ve doğum hizmetlerinden mahrum kalan 50 bin hamile kadın da ağrı kesici dahil temel tedavileri alamıyor.