İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz , ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırma kararını 16 Kasım'da onaylamış, Harediler ise zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık protestolar düzenliyor.

Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.