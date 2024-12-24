İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler, (Harediler) başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi. Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan yaklaşık 100 kişilik Haredi grup, protesto için akşam saatlerinde Bney Brak kentindeki Zeev Jabotinsky Caddesi'ni trafiğe kapattı.
Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)
"ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ"
Geleneklerine uygun siyah takım elbise, beyaz gömlek ve fötr şapka takan Harediler, "Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz" şeklinde slogan attılar ve el ele tutuşup halka yaparak dans ettiler.
Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)
GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi de yapan bazı göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı. Polis, göstericileri dağıtmak için güç kullanan polise "Naziler" diyerek tepki gösterdi.