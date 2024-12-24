PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail'de Harediler yolları kapattı! Zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenlendi

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler olarak bilinen Harediler, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkarak protesto gerçekleştirdi. Harediler, “Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz” şeklinde slogan atarak yolu trafiğe kapattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:08 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:08
İsrail’de Harediler yolları kapattı! Zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenlendi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler, (Harediler) başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi. Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan yaklaşık 100 kişilik Haredi grup, protesto için akşam saatlerinde Bney Brak kentindeki Zeev Jabotinsky Caddesi'ni trafiğe kapattı.

    Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

    "ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ"

    Geleneklerine uygun siyah takım elbise, beyaz gömlek ve fötr şapka takan Harediler, "Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz" şeklinde slogan attılar ve el ele tutuşup halka yaparak dans ettiler.

    Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

    GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

    Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi de yapan bazı göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı. Polis, göstericileri dağıtmak için güç kullanan polise "Naziler" diyerek tepki gösterdi.

    Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

    İSRAİLLİ BAKAN KARARI ONAYLAMIŞTI

    İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırma kararını 16 Kasım'da onaylamış, Harediler ise zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık protestolar düzenliyor.

    Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

    NÜFUSUN YÜZDE 12'SİNİ OLUŞTURUYOR

    Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

    İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

    Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

    Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

    Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

    Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti (AA)

    İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    ASGARİ ÜCRET 2025 | 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar değişti
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar
    Paulo Dybala ile ilgili gerçek belli oldu! Galatasaray’da flaş gelişme
    Suriye’de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: Türkiye evinde darbe alabilir | Michael Rubin’den şeytani İsrail-YPG planı
    46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor
    Ahmed el Şara’dan yeni Suriye açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek
    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber
    Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
    DEM yine Türkiye partisi olmam dedi! Akla ziyan bildiri PKK’yı meşrulaştırma emeli: Hükümet YPG ile masaya otursun
    İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda
    Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile yeni anlaşmanın sinyalini verdi
    Esad rejiminin yaydığı korku iklimi yüzünden Suriye halkı şifreli konuşmaya başlamış! Dolara maydonoz, hapishaneye hala, muhbire el yazısı