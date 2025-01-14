Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir

ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangınları söndürme çabaları devam ederken, uzmanlar söz konusu yangınlar nedeniyle içme sularının kimyasal maddelerle kirlenebileceği uyarısında bulundu.
Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.
Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.