PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Los Angeles'taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir

ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangınlar devam ederken uzmanlardan korkutan bir uyarı daha geldi. Yangınlar nedeniyle içme sularının kimyasal maddelerle kirlenebileceği uyarısında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:17
Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangınları söndürme çabaları devam ederken, uzmanlar söz konusu yangınlar nedeniyle içme sularının kimyasal maddelerle kirlenebileceği uyarısında bulundu.

    Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

    Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

    Los Angeles'taki yangınları söndürme çalışmaları (AFP)Los Angeles'taki yangınları söndürme çalışmaları (AFP)

    Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

    Ekipler yangınları söndürmeye çalışıyor (AA)Ekipler yangınları söndürmeye çalışıyor (AA)

    California Üniversitesi'nden Greg Pierce ise yangın esnasında su sistemlerindeki basıncın azalmasıyla toksinlerin suya karışabileceğini vurgulayarak, elektrik kesintilerinin de bu basınç kaybına sebep olabileceğine işaret etti.

    Pierce, "Yangın durumunda tüm su sistemine güç beslemesini sürdürmek imkansız olmasa da gerçekten zordur." diye konuştu.

    Los Angeles'taki yangınlar (AFP)Los Angeles'taki yangınlar (AFP)

    LOS ANGELES YANGINLARI 8'İNCİ GÜNÜNDE

    Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

    Los Angeles'taki yangınların verdiği zarar (AFP)Los Angeles'taki yangınların verdiği zarar (AFP)

    Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

    Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

    Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!
    Başkan Erdoğan 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen şehitlerin aileleriyle buluştu
    Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir
    Blinken’a Gazze protestosu: Soykırım Bakanı sesleri yükseldi
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi
    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu
    Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Mert Demir’den yeni hamle! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    Gazze’de ateşkes olacak mı? Doha’dan Kahire’ye anlaşma masası
    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık
    Hamas’ın yeniden dirilişinde Gölge Muhammed Sinwar etkisi! Gazze’de savaşçı topluyor
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti