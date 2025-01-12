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Los Angeles'taki yangının faturası Belediye Başkanı Karen Bass'a kesildi!

Karen Bass, Los Angeles’ın neredeyse en nefret edilen kadını oldu. Belediye başkanının 17 milyon dolarlık finansman kesintisi nedeniyle kendi itfaiye şefi tarafından yerden yere vurulmasıyla gözyaşları öfkeye dönüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Los Angeles’taki yangının faturası Belediye Başkanı Karen Bass’a kesildi!

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    Los Angeles itfaiye şefi, devam eden orman yangınları nedeniyle yıkıma uğrayan itfaiye ekipleri ve topluluklara karşı 'başarısız' davranan belediye başkanı Karen Bass'ı sert bir dille eleştirdi.

    İtfaiye Şefi Kirstin Crowley, Cuma günü KTTV'ye verdiği röportajda şehrin yöneticilerini hedef aldı ve yangınlardan etkilenenleri yüzüstü bıraktıklarını ve Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın işini etkili bir şekilde yapmasını engellediklerini söyledi. Crowley, "İtfaiyecilerimizin işlerini yapabilmeleri ve topluma hizmet edebilmeleri için uygun şekilde finanse edilmek için çığlık atıyoruz" dedi ve itfaiyecilerin yangınlarla sahada mücadele etme kabiliyetlerinde 'büyük boşluklar' olduğunu sözlerine ekledi.

    Kentin şu ana kadar 11 kişinin ölümüne, toplulukların harap olmasına ve binlerce insanın çılgınca evlerini terk etmesine neden olan devam eden orman yangınlarıyla başa çıkma biçimini eleştiren üst düzey ünlüler de oluşan koroya katıldı. Bunlar arasında, belediye başkanının bu mali yıl için itfaiye departmanının bütçesinden yaklaşık 17,5 milyon dolar kesme kararına öfkeli tepkisini paylaşmak için Crowley'in etrafında toplanan reality şov yıldızı Khloe Kardashian da vardı.

    DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNE GIDA YARDIMI YAPILIYOR
    Los Angeles kentinin en lüks kıyılarını saran ve birkaç günde milyonlarca dolarlık evleri kül eden yangının ardından bölge araba ve ev mezarlığına döndü. Bölgeden çıkamayanlara gıda yardımları yapılırken sokağa çıkma yasağı da sürüyor. Maskeyle dolaşılabilen bölgede insanların çaresizlik ve hüznü gözlerinden okunuyor.



    7 Ocak'ta başlayan yangın, her yeri küle çevirdi. Sadece bir ev, dimdik ayakta kalabildi. Çöp dönüştürme işi yapan ev sahibi David Steiner, malikanesini yanmaz malzemeden yaptırdığını söyledi!

    Bu arada ölü sayısı 11'e yükseldi. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat'ın da Los Angeles'ta olduğu öğrenildi. Son anda kaçabildiği belirtildi.

    Nurgül Yeşilçay (üstte), oğlunun iyi olduğunu söyledi. Beren Saat ise yangınlar söndürülünce Amerika'ya gidecek.

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