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Los Angeles’ta yangın krizi! Evini kaybeden halk şehir yönetimine dava açtı! Heidi Montag da listede

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde 28 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınlarda evlerini kaybeden halk, şehir yönetimine dava açtı. Aralarında Heidi Montag ve Spencer Pratt gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 20’den fazla kişi, su depolarının kapalı olmasını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:05
Los Angeles’ta yangın krizi! Evini kaybeden halk şehir yönetimine dava açtı! Heidi Montag da listede

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    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde günlerce kontrol altına alınamayan yangınlarda yüzlerce kişi evlerini kaybetti. Yangınla mücadelenin yetersizliği büyük sorunlara yol açarken evini kaybeden çok sayıda kişi Los Angeles şehir yönetimi ile Su ve Enerji Dairesine (LADWP) dava açtı.

    Los Angeles'ta yangınlar, AALos Angeles'ta yangınlar, AA

    LOS ANGELES YÖNETİMİNE DAVA

    Pacific Palisades bölgesindeki yangında evlerini kaybeden, aralarında Heidi Montag ve Spencer Pratt gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20'den fazla mülk sahibi, zararları sebebiyle mahkemeye başvurdu.

    Los Angeles'ta yeni yangın

    Los Angeles'ta yangınla mücadelede pek çok sorun ortaya çıkarken su depolarının kapalı olması ise halkı çileden çıkarmıştı.

    Los Angeles'ta yangınlar, AALos Angeles'ta yangınlar, AA

    SU DEPOLARI KAPALIYDI

    Dava dilekçesinde kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması gerekçe gösterildi.

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    Dilekçede, yangın musluklarının her biri 1 milyon galon su barındıran 3 tanka bağlı olduğuna ve bunların 12 saat içerisinde tükendiğine vurgu yapıldı.

    Yangınlarla mücadelede şehrin ve LADWP'nin başarısız olduğuna işaret edilen dilekçede, zararın karşılanması talep edildi.

    Los Angeles'ta yangınlar, AALos Angeles'ta yangınlar, AA

    EN AZ 28 KİŞİ ÖLDÜ

    7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve ardından Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi hayatını kaybetti.

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    Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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