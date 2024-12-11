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Lordlar şeyhler elimi öperdi! Rus casus Anna Chapman itiraf etti

Bir dönem İngiltere'de ajanlık yapan Rus casus Anna Chapman, anılarını Bondianna adlı kitabında kaleme aldı. Chapman, cinselliği sayesinde lordları ve şeyhleri etkilediğini belirterek, "Her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vaat ediyorlardı" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Lordlar şeyhler elimi öperdi! Rus casus Anna Chapman itiraf etti

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Bir dönem İngiltere'de ajanlık yapan Rus casus Anna Chapman, anılarını Bondianna adlı kitabında kaleme aldı. Chapman, cinselliği sayesinde lordları ve şeyhleri etkilediğini belirterek, "Her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vaat ediyorlardı" dedi. Gerçek adı Anna Vasilyevna Kuşenko olan Anna Chapman, ajanlık yapmak adına Rusya tarafından İngiltere'ye gönderildi. Burada Alex Chapman ile evlenen casus, 2010 yılında FBI tarafından yürütülen soruşturmada ifşa oldu. Rus Dış İstihbarat Servisi'nin ifşa haberini almasıyla "Kızıl Ajan" lakaplı Anna'nın görevi de sonlandırıldı.

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