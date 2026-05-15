Lamine Yamal’dan İsrail’e Filistin cevabı: Pedro Sanchez'den tam destek
Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın hedefi oldu. The Athletic’e konuşan kaynaklar, Yamal’ın bu tavrının spontane olsa da Filistin’e desteğinin bilinçli ve güçlü bir duruş olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de genç futbolcuya destek vererek İsrailli bakana sert tepki gösterdi.
Barcelona'nın yıldızı, dünyaca ünlü Fas kökenli İspanyol futbolcu Lamine Yamal'dan İsrail'in tehditlerine cevap geldi. Şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Yamal, onurlu duruşuyla dünya gündemine damga vurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yamal'ı tehdit ederek Barcelona kulübüne de hadsiz bir çağrı yaptı.
YAMAL'DAN İSRAİL TEHDİTLERİNE CEVAP
Yamal tarafından İsrail'e cevap geldi. The Athletic'e konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklar, Yamal'ın Filistin bayrağını sallamasının planlı bir organizasyon olmadığını belirtti.
"FİLİSTİN'E DESTEĞİ TESADÜF DEĞİL"
The Athletic Yamal'ın o an tamamen içgüdüsel hareket ettiğini belirtti ve bunun tesadüfi bir jest olmadığını, Yamal'ın Filistin meselesine ilişkin güçlü duygular taşıdığını özellikle vurguladı. Kaynaklar, "Lamine Yamal inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Yamal'ın Müslüman kimliğine de vurgu yapan kaynaklar, genç futbolcunun daha önce verdiği röportajlarda inancının hayatındaki öneminden açıkça söz ettiğini de hatırlattı.
Yamal'ın özellikle Ramazan ayında hem profesyonel futbol kariyerini sürdürüp hem de oruç ibadetini yerine getirmesi İspanya'da uzun süre gündem olmuştu. Kaynaklara göre Yamal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı konusunda da güçlü hislere sahip ve platformunu inandığı meseleler için kullanmaktan geri durmuyor. Müslüman olan Yamal inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmiyor.
Katz tehdit etti
Yamak'ı tehdit eden Katz, Filistin bayrağı taşıyarak "İsrail'e karşı nefreti kışkırttığını" iddia etti. Katz ayrıca Barcelona Kulübüne çağrıda bulunarak, bu tür "kışkırtıcılığı desteklemenin kulüpte yeri olmadığı" yönünde açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.
SANCHEZ'DEN TAM DESTEK
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katz tarafından tehdit edilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi.
Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda İsrailli bakanı hedef alarak sert cevap verdi ve "Bir devletin bayrağını sallamayı (nefret kışkırtmak) olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir." ifadelerini kullandı.