Lamine Yamal’dan İsrail’e Filistin cevabı: Pedro Sanchez'den tam destek

The Athletic kaynakları, Yamal'ın Filistin bayrağını sallamasının içgüdüsel olduğunu ve Filistin meselesine güçlü duygular taşıdığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yamal'ı tehdit ederek Barcelona'ya kışkırtıcılığı desteklememe çağrısı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yamal'ı tehdit ederek Barcelona kulübüne de hadsiz bir çağrı yaptı.

Filistinli sanatçılardan Yamal'a destek, Fotoğtaflar: Takvim, AA

YAMAL'DAN İSRAİL TEHDİTLERİNE CEVAP

Yamal tarafından İsrail'e cevap geldi. The Athletic'e konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklar, Yamal'ın Filistin bayrağını sallamasının planlı bir organizasyon olmadığını belirtti.

Yamal şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı dalgalandırdı

"FİLİSTİN'E DESTEĞİ TESADÜF DEĞİL"

The Athletic Yamal'ın o an tamamen içgüdüsel hareket ettiğini belirtti ve bunun tesadüfi bir jest olmadığını, Yamal'ın Filistin meselesine ilişkin güçlü duygular taşıdığını özellikle vurguladı. Kaynaklar, "Lamine Yamal inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Yamal'ın Müslüman kimliğine de vurgu yapan kaynaklar, genç futbolcunun daha önce verdiği röportajlarda inancının hayatındaki öneminden açıkça söz ettiğini de hatırlattı.

Yamal'ın özellikle Ramazan ayında hem profesyonel futbol kariyerini sürdürüp hem de oruç ibadetini yerine getirmesi İspanya'da uzun süre gündem olmuştu. Kaynaklara göre Yamal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı konusunda da güçlü hislere sahip ve platformunu inandığı meseleler için kullanmaktan geri durmuyor. Müslüman olan Yamal inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmiyor.