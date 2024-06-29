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"La Casa de Papel''in yıldızı Gazze için sesini yükseltti: ''Bir çadırdan diğerine gitmekten bıktılar!"

Sevilen dizi "La Casa de Papel 2"de oynadığı Berlin rolüyle tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, "Gazze İçin Sesler" kampanyasına video ile katılarak Filistin halkının uğradığı soykırıma karşı sesini yükseltti. İspanyol oyuncu, ''Yüzlere bakıyorum ve yaşlanmış bir halkı görüyorum. Yeni bir katliamdan korkuyorlar, yeniden başka bir yere göçe zorlanmaktan korkuyorlar. Bir çadırdan diğerine gitmekten bıktılar'' dedi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 22:45 Güncelleme 30 Haziran 2024, 00:22
La Casa de Papel’’in yıldızı Gazze için sesini yükseltti: ’’Bir çadırdan diğerine gitmekten bıktılar!

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Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanan "La Casa de Papel 2" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, "Gazze İçin Sesler" kampanyasına videoyla katılarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

SESİNİ GAZZE İÇİN YÜKSELTTİ

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze için kamera karşına geçen O'choro, sosyal medya platformu X'te yayımlanan videolu paylaşımında, Gazze halkının sesi oldu.

"YÜZLERE BAKIYORUM VE YAŞLANMIŞ BİR HALKI GÖRÜYORUM''

O'choro, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail'in soykırımına uğrayarak yerinden edildiği Gazze'ye ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzlere bakıyorum ve yaşlanmış bir halkı görüyorum. Yeni bir katliamdan korkuyorlar, yeniden başka bir yere göçe zorlanmaktan korkuyorlar. İnsan, ev, ağaç ayrımı yapmaksızın her şeyi yıkan bu savaş makinesinden kaçarak, bir şehirden diğerine, bir çadırdan diğerine gitmekten bıktılar."

YAŞAM HAKKI VERMEYEN BİR SAVAŞ

İsrail saldırıların yol açtığı yıkıma dikkati çeken İspanyol oyuncu, "Bu yaşam hakkı vermeyen bir savaş ve eğer biterse yenisi başlayacak çünkü üzerine yaşanması gereken hiçbir şey kalmadı. Ne elektrik ne anaokulu ne okul ne üniversite kaldı. Gazze Şeridi'nde hiçbir şey kalmadı." dedi.

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu O'choro, "La Casa de Papel" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuştu.

Oyuncunun aynı zamanda Epsilon Yayınevinden okura ulaşan "Filipo'nun Kitabı" adlı eseri bulunuyor.

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