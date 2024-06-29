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Alman polisinden Berlin'de Gazze eylemlerine hazımsızlık! Çok sayıda gözaltı | Göstericiler baygınlık geçirdi

Almanya'nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi, düzenlenen gösteride çok sayıda kişi göz altına alındı. Gösteriyi organize edenler, polisin sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 23:57 Güncelleme 30 Haziran 2024, 00:22
Alman polisinden Berlin’de Gazze eylemlerine hazımsızlık! Çok sayıda gözaltı | Göstericiler baygınlık geçirdi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

PANKART VE DÖVİZLER TAŞIDILAR

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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