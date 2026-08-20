Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı. Fotoğraflar: AFP

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Japon basınına göre de Japonya Savuma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin "balistik füze gibi görünen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin denize düştüğü ve uzun menzilli olmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, 6 ve 12 Ağustos'ta da füze denemeleri yapmıştı.

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