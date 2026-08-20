CANLI YAYIN
Geri

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı

Güney Kore ve Japonya orduları, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. Seul yönetimi detay paylaşmazken Tokyo yönetimi füzenin balistik özellikler taşıdığını ve denize düştüğünü bildirdi. Bu deneme, Pyongyang'ın ağustos ayı içindeki üçüncü füze hamlesi olarak kayda geçti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtilirken konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı. Fotoğraflar: AFPKuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı. Fotoğraflar: AFP

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Japon basınına göre de Japonya Savuma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin "balistik füze gibi görünen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin denize düştüğü ve uzun menzilli olmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, 6 ve 12 Ağustos'ta da füze denemeleri yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı-3 Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı-4 Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze atışı-5
ABD'den Hürmüz Boğazı'nda gizli petrol koridoru iddiası
SONRAKİ HABER

Hürmüz Boğazı'nda gizli petrol koridoru iddiası
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler