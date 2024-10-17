DSÖ: Gazze’de 181 binden fazla çocuk aşılandı

Gazze'nin merkezinde 14 Ekim'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının dün sona erdiğini belirterek, bu bölgede 181 bin 429 çocuğun aşılandığını ve 148 bin 64 çocuğa da A vitamini takviyesi yapıldığını kaydetti.

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 181 binden fazla çocuk aşılandı (AA)

Ghebreyesus, bölgedeki sekiz sağlık tesisinin aşı olmayan çocuklara erişmek için hizmet sağlamaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

"ATEŞKES VE BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

DSÖ ve ortaklarının Gazze'nin güneyinde başlaması planlanan aşılama kampanyası için malzemeleri bu bölgeye taşıdığını ifade eden Ghebreyesus, taraflardan aşılamanın yapıldığı bölgelerde çatışmalara insani ara verme tutumlarını sürdürmelerini istedi. Ghebreyesus, "Ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.