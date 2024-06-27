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Kuzey Kore’de imza atmışlardı! Kim Jong Un’dan Putin’e asker sözü

Kuzey Kore’den Rusya’ya yeni destek geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’ya göndermek üzere askeri personel sözü verdi. Moskova ve Pyongyang arasındaki anlaşmaya göre taraflar, 'silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşmeleri' halinde 'gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları' sağlamakla yükümlü olacak.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 16:52 Güncelleme 27 Haziran 2024, 17:03
Kuzey Kore’de imza atmışlardı! Kim Jong Un’dan Putin’e asker sözü

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'ya göndermek üzere askeri personel sözü verdi.

KİM JONG UN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİYOR

Putin'in 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette Kim Jong Un ile iş birliği anlaşması imzalamıştı. Güney Kore televizyonu Chosun, Pyongyang'ın yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere temmuz ayı başlarında Ukrayna'ya inşaat ve mühendislik güçleri göndereceğini yazdı.

Moskova ve Pyongyang arasındaki anlaşmaya göre taraflar, 'silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşmeleri' halinde 'gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları' sağlamakla yükümlü olacak.

1,6 MİLYON TOP MERMİSİ TEDARİK ETTİ

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz ağustos ve ocak ayları arasında Rusya'ya 1,6 milyon top mermisi tedarik ettiği düşünülüyor.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesinin ardından Kuzey Kore Washington'ı açıkça tehdit etmiş ve bu hamlenin 'yeni bir dünya savaşına' yol açabileceğini söylemişti.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin ardından Kim Jong Un'un üst düzey askeri yetkililerinden Pak Jong Chon, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşına' itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın 'her türlü misilleme saldırısını tercih etme hakkı' olduğunu söylemiş ve bu adımın Moskova'nın sert bir cevap vermesine ve yeni bir dünya savaşına yol açacağını söylemişti.

GÜNEY KORE'DEN FLAŞ İDDİA

Güney Kore ise Kuzey Kore'nin yeniden inşa çalışmaları için önümüzdeki ayın başlarında Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndermeyi planladığını iddia ediyor. Kuzey Kore'nin bu şekilde inşaat işçisi kisvesi altında yurtdışında çalışan güçlerinin Çin'den Rusya'nın elindeki bölgelere taşınacağı düşünülüyor.

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