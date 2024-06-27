Kuzey Kore’de imza atmışlardı! Kim Jong Un’dan Putin’e asker sözü

ABD'nin Ukrayna 'ya askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesinin ardından Kuzey Kore Washington'ı açıkça tehdit etmiş ve bu hamlenin 'yeni bir dünya savaşına' yol açabileceğini söylemişti.

Kuzey Kore 'nin geçtiğimiz ağustos ve ocak ayları arasında Rusya 'ya 1,6 milyon top mermisi tedarik ettiği düşünülüyor.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin ardından Kim Jong Un'un üst düzey askeri yetkililerinden Pak Jong Chon, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşına' itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın 'her türlü misilleme saldırısını tercih etme hakkı' olduğunu söylemiş ve bu adımın Moskova'nın sert bir cevap vermesine ve yeni bir dünya savaşına yol açacağını söylemişti.

GÜNEY KORE'DEN FLAŞ İDDİA

Güney Kore ise Kuzey Kore'nin yeniden inşa çalışmaları için önümüzdeki ayın başlarında Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndermeyi planladığını iddia ediyor. Kuzey Kore'nin bu şekilde inşaat işçisi kisvesi altında yurtdışında çalışan güçlerinin Çin'den Rusya'nın elindeki bölgelere taşınacağı düşünülüyor.